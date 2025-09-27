Το online εργαστήριο της ευρωπαϊκής δράσης SheCOACH για την προπονητική & αθλητική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλεξις, διοργανώνουν διαδικτυακό εργαστήριο με ελεύθερη συμμετοχή, με θέμα την προπονητική και αθλητική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου SheCOACH.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, από τις 3:00 έως τις 5:00 μ.μ.

Το SheCOACH: Gender Equality in Coaching είναι ένα έργο Erasmus+ Sport, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία από 02/01/2024 έως 30/10/2026, επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότητα των φύλων στην προπονητική και ευρύτερα στον αθλητισμό, προωθώντας τη συμμετοχή των γυναικών στην προπονητική εκπαίδευση, ιδίως στον τομέα της καλαθοσφαίρισης.

Καθώς οι δράσεις του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη, στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει το Πλαίσιο Καθοδήγησης SheCOACH – ένα νέο εργαλείο που βοηθάει παρόχους προπονητικής εκπαίδευσης, προπονητές και προπονητριες, αθλητικούς φορείς και επαγγελματιες του αθλητισμού να ενσωματώσουν πιο εύκολα την ισότητα των φύλων στη δουλειά τους και να δημιουργήσουν προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων πιο συμπεριληπτικά και ισότιμα.

Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν προσκεκλημένοι ομιλητές και ομιλήτριες, που θα μοιραστούν την εμπειρία και τις ιδέες τους. Μέσα από ανοιχτό διάλογο και την ενεργή συμμετοχή του κοινού, θα εξασφαλιστεί ότι το Πλαίσιο Καθοδήγησης SheCOACH θα αποδειχθεί χρήσιμο, εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην δράση.

Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε θέματα όπως:

επαγγελματική ανάπτυξη και σχεδιασμός καριέρας,

συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο,

αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις προκλήσεις,

προώθηση της έμφυλης ισότητας στον αθλητισμό και την προπονητική.

Ειδικότερα:

Guest Talks που εμπνέουν:

Καριέρα & Προσωπική Ανάπτυξη • Συμπερίληψη • Ισότητα στον Aθλητισμό

Design your Career

Κα Μαρία Μωραγιάννη, Γενική Διευθύντρια του ReGeneration | Career Strategy Leader | Innovative Wine Educator

Inclusion Moments

Δρ Γεράσιμος Κουβαράς, Teaching Fellow, ALBA Graduate Business School | Corporate Engagement Strategist World Human Forum | Inner & Social Transformation Consultant

Mindset Growth: το μυστικό για να ξεκλειδώσεις το ταλέντο

Κος Γιάννης Βίδρας, Revenue Growth Manager, Coca-Cola HBC | Tedx Speaker | Mindset Coach | Ironman Athlete | Founder of CravingNoBorders | Advocate for Child Diabetes Awareness

Συντονισμός εκδήλωσης: Κα Μάγδα Γεωργίου, Προπονήτρια & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ. - Project Manager SheCOACH εκ μέρους του Σ.Ε.Π.Κ. & Δρ Χριστίνα Μπονάρου, Project Manager SheCOACH εκ μέρους της Symplexis

Εγγραφές:

Για τη -δωρεάν- εγγραφή σας στην εκδήλωση, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου: https://forms.gle/PZNYPJqzrqUowrgH9

To link για να συνδεθείτε θα σταλεί ως τις 3 Οκτωβρίου και παρακαλούμε να ελέγξετε τους φακέλους σας με τα ανεπιθύμητα ή τα διαφημιστικά μηνύματα, καθώς ενδέχεται να έχει καταλήξει εκεί.

Πρόγραμμα:

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης στο website της Symplexis: https://symplexis.eu/el/prosklisi-sto-diadiktyako-ergastirio-she-coach

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος, ενώ οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πινακάκια τακτικής για το άθλημα της επιλογής τους, μέσω κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση SheCOACH, επισκεφτείτε το website https://shecoach.eu και ακολουθήστε τα social media του έργου: Facebook & Instagram.

