LOUX GNC 3on3, Μοσχάτο 2025: Το streetball… κατέβηκε στην πλατεία και γίνεται θεσμός

Το LOUX GNC 3on3 έδωσε βροντερό «παρών» στο Μοσχάτο το Σαββατοκύριακο που πέρασε (21–22 Σεπτεμβρίου), αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο event έχει γίνει θεσμός στην Ελλάδα, με μικρούς και μεγάλους να περιμένουν με ανυπομονησία να έρθει στην πόλη τους.

Το άκρως επιτυχημένο τουρνουά LOUX GNC 3on3 συνεχίζει την περιοδεία του και το Σαββατοκύριακο 21–22 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο Μοσχάτο.

Η πλατεία μετατράπηκε σε γήπεδο μπάσκετ, ενώ εκατοντάδες φίλοι του αθλήματος, πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο σουτ, αδρεναλίνη και θεαματικές αναμετρήσεις.

Το street basketball έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και το LOUX GNC 3on3 δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες που αγαπούν το μπάσκετ να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες και την ένταση του 3on3.

Το Μοσχάτο αποτέλεσε τον 26ο σταθμό της διοργάνωσης για το 2025 σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζοντας μια πορεία που έχει ήδη κερδίσει χιλιάδες συμμετέχοντες και θεατές σε κάθε πόλη που φιλοξενείται.

«Το ταξίδι του LOUX GNC 3on3 συνεχίστηκε δυναμικά και τον Σεπτέμβριο, με την πρώτη μας επίσκεψη στο Μοσχάτο, όπου η κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου μετατράπηκε για δύο ημέρες, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, σε μια αληθινή γιορτή του μπάσκετ. Σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό που θύμιζε καλοκαίρι, εκατοντάδες αθλητές, θεατές και φίλοι του αθλήματος έδωσαν ζωή στην πλατεία με δράση, θέαμα και άφθονο streetball, αποδεικνύοντας πως το «3x3» έχει ριζώσει για τα καλά σε κάθε γειτονιά.

Με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου, στήθηκε ένα μοναδικό event που έφερε τη διοργάνωση πιο κοντά στο κοινό της πόλης και δημιούργησε ένα μπασκετικό διήμερο που θα μείνει αξέχαστο. Οι συνδιοργανωτές μας στάθηκαν στο πλευρό του LOUX GNC 3on3 και βοήθησαν ώστε το Μοσχάτο να φιλοξενήσει με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμα ξεχωριστή στάση στο μεγάλο ταξίδι του θεσμού.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν ιδιαιτέρως στην Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την πολύτιμη υποστήριξη και συμβολή τους. Αντίστοιχα, ο Δήμος Μοσχάτου–Ταύρου και προσωπικά ο Δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Άκη Δείξιμο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιώργο Φελλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, συνέβαλαν αποφασιστικά στην άρτια διοργάνωση ενός event που έδωσε νέο παλμό στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο Β’ Σύστημα Προσκόπων Μοσχάτου, το οποίο με την καταλυτική του παρουσία διασφάλισε την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του τουρνουά, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά είναι κομμάτι κάθε μεγάλης διοργάνωσης.

Πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε τον υπέροχο κόσμο και τους εκατοντάδες αθλητές που κατέκλυσαν τα γήπεδα και έδωσαν το δικό τους χρώμα στο LOUX GNC 3on3. Η παρουσία τους έκανε τη διαφορά, δίνοντας σε όλους μας το κίνητρο να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον θεσμό και να επιστρέψουμε σύντομα στο Μοσχάτο, όπως και τον υποστηρικτών μας που με την σταθερή παρουσία τους στο πλευρό μας, μας δίνει την ώθηση να συνεχίζουμε με την ίδια και περισσότερη όρεξη και αυταπάρνηση.

Εκτός από το πλήθος που δημιούργησε ένα εκρηκτικό σκηνικό με τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό του, το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς του αθλητισμού, όπως ο Διευθυντής Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Καρύδη και πολλοί άλλοι, που έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στη διοργάνωση.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το LOUX GNC 3on3 ανανεώνει το ραντεβού του με το Μοσχάτο, που ήδη μοιάζει να γίνεται θεσμός. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το τουρνουά και η υπόσχεση είναι ότι η επόμενη επίσκεψη θα είναι ακόμη πιο δυναμική, με περισσότερες εκπλήξεις και ακόμα πιο μπασκετικό παλμό.»