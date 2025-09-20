Η ΕΟΚ γεμίζει με παιδιά τα γήπεδα με νέες δράσεις στο πρωτοποριακό αναπτυξιακό της πρόγραμμα

Η ΕΟΚ εφάρμοσε μια σειρά προγραμμάτων για το μπάσκετ και το παιδί σε όλη τη χώρα, με πλέον των 1.000 δράσεων σε 245 πόλεις και η «υποδοχή» τους έκανε το κίνητρο ακόμα μεγαλύτερο.

Οι δράσεις της ΕΟΚ που έλαβαν χώρα την περασμένη χρονιά είχαν μεγάλη ανταπόκριση και φυσικά θα συνεχιστούν. Η αγωνιστική περίοδος 2025-26 θα βρει το πρόγραμμα ενισχυμένο, με επιπλέον δράσεις και ακόμα πιο φιλόδοξα βήματα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Η φιλοδοξία ήταν εξ αρχής μεγάλη. Η ανταπόκριση τεράστια. Η ώθηση έγινε ακόμα μεγαλύτερη και η επόμενη μέρα θέλει να ξεπεράσει την περσινή επιτυχία. Η ΕΟΚ εφάρμοσε μια σειρά προγραμμάτων για το μπάσκετ και το παιδί σε όλη τη χώρα, με πλέον των 1.000 δράσεων σε 245 πόλεις και η «υποδοχή» τους έκανε το κίνητρο ακόμα μεγαλύτερο. Η αγωνιστική περίοδος 2025-26 θα βρει το πρόγραμμα ενισχυμένο, με επιπλέον δράσεις και ακόμα πιο φιλόδοξα βήματα. Το GenA Stars U16, την εκπαίδευση Youth Officials, νέα προγράμματα για προπονητές, διαιτητές και στελέχη, και τη δημιουργία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της ΕΟΚ, συνδεδεμένης με το ηλεκτρονικό μητρώο.

Σε συνεργασία με σχολεία, σωματεία, τοπικές κοινωνίες και φυσικά Ενώσεις και Τοπικές επιτροπές, τα γήπεδα του μπάσκετ σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν γεμάτα από παιδιά και… χαμόγελα.

Ας δούμε αναλυτικά τις δράσεις που έλαβαν χώρα την περασμένη χρονιά, την ανταπόκριση που είχαν και που φυσικά θα συνεχιστούν.

Octopus MiniBasketball Program U12

Το πρόγραμμα Octopus MiniBasketball αποτέλεσε τον βασικό κορμό της αναπτυξιακής δράσης της ΕΟΚ για παιδιά 9–12 ετών. Με συστηματικά camps, τουρνουά και προπονήσεις, έδωσε σε χιλιάδες παιδιά την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο μπάσκετ και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους. Η στενή συνεργασία με σωματεία και προπονητές σε όλη τη χώρα ανέδειξε την ενότητα του αθλητικού οικοσυστήματος και ενίσχυσε τον παιδαγωγικό ρόλο του αθλήματος.

1.116 παιδιά – ηλικίες 2011–2016

81 σωματεία – 95 μοναδικοί προπονητές

15 camps, 69 προπονήσεις, 5 τουρνουά Mini Hoops

300–500 θεατές κατά μέσο όρο σε κάθε τουρνουά

Επιπλέον, η ΕΟΚ υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθησης αγώνων και προπονήσεων U12 σε όλη τη χώρα, με στόχο την υποστήριξη σωματείων και προπονητών αλλά και την παροχή άμεσης ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι επισκέψεις έγιναν σε διαφορετικές αθλητικές εγκαταστάσεις, ενισχύοντας τη διασύνδεση της Ομοσπονδίας με την καθημερινότητα των παιδιών και των προπονητών τους. Το πρόγραμμα αποτέλεσε ουσιαστικό εργαλείο αξιολόγησης και καθοδήγησης, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την εξέλιξη των νεαρών αθλητών.

410 συνολικές επισκέψεις

256 σωματεία που συμμετείχαν

1.397,2 ώρες δράσεων

5 προπονητές υπεύθυνοι παρακολούθησης

191 διαφορετικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Octopus FunBasket (U4–U8)

Το Octopus FunBasket εισήγαγε τα μικρότερα παιδιά (4–8 ετών) στον κόσμο του μπάσκετ με παιγνιώδη προσέγγιση. Μέσα από φεστιβάλ, camps και πρακτικές δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν την πρώτη τους επαφή με το παιχνίδι, με έμφαση στη χαρά, την κίνηση και τη συνεργασία. Το πρόγραμμα κατάφερε να εμπλέξει γονείς, τοπικές κοινωνίες και σχολεία, δημιουργώντας μια ζωντανή εμπειρία γύρω από το μπάσκετ.

1.365 παιδιά συνολικά

10 φεστιβάλ, 5 camps, 6 πρακτικές δραστηριότητες

Συνολικά ~100 προπονητές

200–300 θεατές κατά μέσο όρο ανά εκδήλωση

Σχολικά Προγράμματα – Τρίποντα στα Σχολεία, School Days, FIBA Her World Her Rules και FIBA Youth Development Fund

Η ΕΟΚ έδωσε έμφαση στη σύνδεση του μπάσκετ με το σχολείο, μέσα από το πρόγραμμα «Τρίποντα στα Σχολεία» και τις School Days. Χιλιάδες μαθητές γνώρισαν το άθλημα μέσα από βιωματικές ασκήσεις, με τη στήριξη καθηγητών Φυσικής Αγωγής και αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Ομοσπονδίας. Η δράση ενίσχυσε τον ρόλο του μπάσκετ στην εκπαιδευτική διαδικασία και άνοιξε νέους δρόμους για τη μελλοντική ένταξη παιδιών στα σωματεία. Παράλληλα με το Τρίποντα στα Σχολεία η ΕΟΚ υλοποίησε 3 προγράμματα της FIBA: HWHR, YDF και Hoops 4 Schools με περισσότερες από 10 δράσεις, συμμετοχή 1.980 παιδιών, σε 60 σχολεία και τη συμμετοχή σημαντικών προσώπων του μπάσκετ όπως της Εβίνας Μάλτση, Κώστα Μίσσα, Κώστα Τσρτσαρή, Γιώργου Καλαϊτζή, Δήμο Ντικούδη, Αναστασίας Κωστάκη, Σοφοκλή Σχορτσιανίτη, Δημήτρη Διαμαντίδη κ.α.

577 δημοτικά σχολεία – 42.218 μαθητές/τριες

Κάλυψη σε 30 νομούς και 11 περιφέρειες

900 ώρες δράσης σε σχολικό περιβάλλον

28 σχολεία – 857 παιδιά στις ειδικές School Days

Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO

Το πρόγραμμα Γαλανόλευκα Αστέρια, με την υποστήριξη της ΕΚΟ, ανέδειξε τη νέα γενιά αγοριών και κοριτσιών U13–U14 μέσα από φεστιβάλ, camps και τουρνουά. Σε συνεργασία με τις Ενώσεις/Τ.Ε., συμμετείχαν εκατοντάδες σωματεία και προπονητές, ενισχύοντας την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών. Η δράση αποτέλεσε γιορτή για το μπάσκετ, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν εμπειρίες που συνδυάζουν το αγωνιστικό με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό στοιχείο.

6 festivals με 540 αθλητές U13/U14

19 τουρνουά Ενώσεων

291 τμήματα, 260 προπονητές

Συνολικά 7335 αγόρια και 3648 κορίτσια από 489 και 245 σωματεία αντίστοιχα

Islands Project

Με το Islands Project η ΕΟΚ έφερε το μπάσκετ κοντά στις τοπικές κοινωνίες των νησιών, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε αθλητικές δράσεις. Στη Λέσβο, την Τήνο και την Κέρκυρα υλοποιήθηκε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνέδεσε σωματεία, σχολεία και προπονητές. Η πρωτοβουλία ανέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση της περιφέρειας και έφερε τα παιδιά των νησιών στο κέντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής.

3 νησιά (Λέσβος, Τήνος, Κέρκυρα)

1.395 παιδιά συμμετείχαν

45 τμήματα σωματείων και 13 σχολεία

68 προπονητές σε δράσεις 5 διαφορετικών τύπων

Ημερίδες για Κορίτσια

Οι Ημερίδες Κοριτσιών αποτέλεσαν ξεχωριστή δράση, με τη συμμετοχή δύο σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ, της Εβίνας Μάλτση και του Κώστα Μίσσα. Στόχος ήταν να εμπνευστούν οι νεαρές αθλήτριες και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών. Με τη συμμετοχή αθλητριών, γονέων και καθηγητών φυσικής αγωγής σε όλη τη χώρα, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ενδυνάμωσης του μπάσκετ γυναικών.

510 αθλήτριες σε 9 πόλεις

250 γονείς συμμετείχαν ενεργά

~20 προπονητές και καθηγητές Φ.Α.

Τουρνουά Μεικτών Ενώσεων

Το Τουρνουά Μικτών Ενώσεων συγκέντρωσε αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα σε μια πανελλαδική διοργάνωση υψηλού επιπέδου. Με συμμετοχές από όλες τις Ενώσεις και τελική φάση στο Ολυμπιακό Χωριό, το τουρνουά αποτέλεσε πεδίο ανίχνευσης ταλέντων και συνεργασίας. Η δυναμική παρουσία του κοινού και η μεγάλη διαδικτυακή προβολή υπογράμμισαν τη σημασία της διοργάνωσης για την ΕΟΚ.

400 αθλητές και αθλήτριες U14–U15

60 αγώνες σε όλη τη χώρα

Final 8/4 στο Ολυμπιακό Χωριό

18.230 προβολές στο YouTube

Τουρνουά Αιγαίου

Το Τουρνουά Αιγαίου ενίσχυσε την παρουσία της ΕΟΚ στις νησιωτικές περιοχές, δίνοντας ευκαιρίες αγωνιστικής εμπειρίας σε νεαρούς αθλητές. Η διοργάνωση, με τη στήριξη αναπτυξιακού και εθνικού staff, αποτέλεσε εργαλείο scouting και τεχνικής αξιολόγησης, ενώ η ανταπόκριση του κόσμου και η διαδικτυακή απήχηση ανέδειξαν τη δυναμική του.

75 επίλεκτοι αθλητές

10 επίσημοι αγώνες

1.760 θεατές στους αγώνες

16.354 διαδικτυακές προβολές

Τουρνουά Καπαγέρωφ

Τα Τουρνουά Καπαγέρωφ (Αγοριών και Κοριτσιών) αποτελούν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΟΚ, με στόχο την αξιολόγηση και την πανελλαδική εκπροσώπηση. Μέσα από αγώνες, προπονήσεις και εργομετρικά τεστ, δόθηκε σε δεκάδες παιδιά η ευκαιρία να αναδειχθούν, ενώ η στενή συνεργασία των προπονητών και των επιστημονικών στελεχών της Ομοσπονδίας ενίσχυσε τη συστηματικότητα του έργου.

62 αθλητές (γεν. 2011) και 50 αθλήτριες (γεν. 2010–2012)

Συμμετοχή από 19 Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές

30 στελέχη (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, αναλυτές, γυμναστές)

Πλήρης βιντεοσκόπηση για scouting & εκπαίδευση

Rising Stars Αγοριών

Το πρόγραμμα Rising Stars αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα αναπτυξιακά project της ΕΟΚ, με πανελλαδική κάλυψη και αγωνιστική διάσταση. Συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αθλητές και διοργανώνοντας δεκάδες επίσημους αγώνες, το πρόγραμμα συνέδεσε τοπικές κοινωνίες με την εθνική στρατηγική ανάπτυξης. Η μεγάλη συμμετοχή θεατών και η εντυπωσιακή διαδικτυακή απήχηση κατέστησαν το Rising Stars θεσμό με εμβέλεια σε όλη την Ελλάδα.

576 αθλητές – 48 ομάδες

78 αγώνες σε 9 πόλεις

20.000 θεατές – 86 livestreams

323.000 προβολές στο YouTube

Rising Stars Κοριτσιών

Το πρόγραμμα W Rising Stars αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά projects της ΕΟΚ, ειδικά σχεδιασμένο για την ενίσχυση και προβολή του μπάσκετ γυναικών. Με πανελλαδική κάλυψη και έντονη αγωνιστική δραστηριότητα, συγκέντρωσε εκατοντάδες αθλήτριες και ανέδειξε το ταλέντο τους μέσα από δεκάδες επίσημους αγώνες. Η ισχυρή σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, η μεγάλη παρουσία θεατών και η εντυπωσιακή διαδικτυακή απήχηση ανέδειξαν το W Rising Stars Girls σε θεσμό με ιδιαίτερη δυναμική.

474 αθλήτριες – 29 ομάδες

97 αγώνες σε 9 πόλεις

8.440 θεατές

91.867 προβολές στο YouTube

Προπονήσεις Κλιμακίων Αναπτυξιακού Αγοριών & Κοριτσιών

Οι προπονήσεις κλιμακίων αγοριών και κοριτσιών αποτελούν τον κορμό της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΟΚ, διασφαλίζοντας ποιοτική αξιολόγηση και προπόνηση σε πανελλαδικό επίπεδο και τη βάση για τη συστηματική ανίχνευση και εκπαίδευση νέων ταλέντων. Με συμμετοχή χιλιάδων παιδιών και εκατοντάδες προπονήσεις σε όλη την Ελλάδα, η ΕΟΚ δημιούργησε ένα σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης που συνδέει τις τοπικές υποδομές με την εθνική στρατηγική. Η ευρεία ηλικιακή κάλυψη και η συνεργασία με δεκάδες γήπεδα κατέδειξαν την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος.

Αγόρια

2.900 αθλητές συνολικά (U13–U18)

305 προπονήσεις από Σεπτέμβριο έως Μάιο

1.560 παιδιά συμμετείχαν σε OPEN Tryouts (γεν. 2012)

30 γήπεδα σε όλη τη χώρα φιλοξένησαν δράσεις

Κορίτσια

Αθλήτριες αξιολογήθηκαν : 1.106 (ηλικίες 2010–2012)

Προπονήσεις : 398

Αθλητικές εγκαταστάσεις : 55 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα

: σε όλη την Ελλάδα

Ο «χάρτης» της νέας χρονιάς με τις προσθήκες στην πετυχημένη συνταγή

Μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά, η ΕΟΚ προχωρά σε νέα βήματα για την αγωνιστική περίοδο 2025–26, με έμφαση στην εκπαίδευση, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την εμπέδωση νέας κουλτούρας στο μπάσκετ μικρών ηλικιών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με όραμα τη διαρκή αναβάθμιση του αναπτυξιακού προγράμματος συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ήδη έχουν κερδίσει αθλητές και φιλάθλους και την περίοδο 2025-26 ενισχύει ακόμη περισσότερο το κομμάτι αυτό με διοργανώσεις που θα φέρουν ακόμη περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ, δίνοντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες σε νέους αθλητές και αθλήτριες.

Με απόλυτη προσήλωση στην καλλιέργεια ταλέντων και την αγωνιστική πρόοδο των παιδιών που ασχολούνται με το μπάσκετ, η ΕΟΚ ενισχύει ακόμα περισσότερο το πλαίσιο συμμετοχής, αξιολόγησης και προβολής των παικτών από κάθε γωνιά της χώρας.

GenA Stars (αγόρια U16): Το Gen A Stars U16 είναι ένα από τα νέα προγράμματα της ΕΟΚ. Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση-σταθμό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, που φιλοδοξεί να αναδείξει την επόμενη γενιά Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.

Τουρνουά Μικτών Ενώσεων U14–U15 (Αγόρια & Κορίτσια) / ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Rising Stars U18 (Αγόρια) / 5η χρονιά

W Rising Stars U18 (Κορίτσια) / 3η χρονιά

Τουρνουά Αιγαίου (U15)

Τουρνουά Καπαγέρωφ (U14

Κλιμάκια Ενώσεων και Εθνικών Ομάδων (U13-U18)

Youth Officials: Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών ηλικιών 2006-2012 με στόχο τη συμμετοχή ως coaches κανονισμών και κανόνων συμπεριφοράς μέσα από το ρόλο τους ως διαιτητές/γραμματείες σε αγώνες Γαλανόλευκων Αστεριών και Mini Basket.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: για προπονητές, διαιτητές, διοικητικά στελέχη κ.α.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΕΟΚ: e-learning συνδεδεμένο με το ηλεκτρονικό μητρώο.

Νέο Octopus Basketball Program για παιδιά U13 με βασική δομή τα Octopus Weekends σε πόλεις όλης της χώρας.

Ανανεωμένα σχολικά προγράμματα με νέα στρατηγική και την προσθήκη ενός online εκπαιδευτικού εργαλείου για όλους τους καθηγητές φυσικής αγωγής στο Δημοτικό.

Το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης της ΕΟΚ αποτελεί μία από τις πιο εκτεταμένες και πολυδιάστατες προσπάθειες στην Ευρώπη, με σαφή στρατηγικό και κοινωνικό προσανατολισμό. Η νέα αγωνιστική σεζόν ξεκινά με την ίδια δέσμευση: να έχουν όλα τα παιδιά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, πρόσβαση στο μπάσκετ και στις αξίες που αυτό πρεσβεύει.