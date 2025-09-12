Ο Γιάννης δείχνει τον δρόμο που οδηγεί στο «χρυσό» βάθρο!

Η Ελλάδα παίρνει μεγάλες νίκες και κάθε φορά την πιο σημαντική μέχρι την επόμενη, διεκδικώντας στον ημιτελικό με την Τουρκία (21:00) το εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γράφει ιστορία και ξεπερνά το ένα εμπόδιο μετά το άλλο! Μετά το Ισραήλ στους «16» (84-79) σειρά είχε η Λιθουανία στον προημιτελικό (76-87) ώστε να σπάσει η «κατάρα» των τεσσάρων χαμένων προηγούμενων αγώνων στους «8» και να επισφραγιστεί η επιστροφή σε 4άδα Eurobasket μετά το 2009 όταν κατακτήθηκε και το τελευταίο μετάλλιο (χάλκινο)!

Η «γαλανόλευκη» είχε κορυφαίο για άλλη μια φορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (29 πόντοι, 6 ριμπάουντ) αλλά διέθετε και συμπαραστάτες που δεν δίστασαν να βγουν μπροστά, με όλη την ομάδα να κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα σε μία σκληρή μονομαχία.

ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Έτσι η Εθνική επέστρεψε στην 4άδα έπειτα από 16 χρόνια και ετοιμάζεται για τον 9ο ημιτελικό της ιστορίας της στον θεσμό, έχοντας 3 προκρίσεις, η τελευταία εκ των οποίων ήταν το 2005 στο Βελιγράδι εις βάρος της Γαλλίας (67-66) στο δρόμο για το δεύτερο ευρωπαϊκό στέμμα.

Εμπόδιο στον δρόμο για τον τελικό είναι η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία είναι αήττητη ως τώρα (6/6) νικώντας την Πολωνία στον προημιτελικό (91-77) με MVP τον Αλπερέν Σενγκούν που μπήκε στο κλειστό κλαμπ των παικτών με triple double (19 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Οι Τούρκοι οι οποίοι έχουν και δύο παίκτες του Αταμάν στον Παναθηναϊκό (Όσμαν, Γιούρτσεβεν), αλλά και τον Σέιν Λάρκιν, βρίσκονται μόλις για δεύτερη φορά σε ημιτελικό, μετά το 2001 όταν κατέκτησαν το μοναδικό τους μετάλλιο (αργυρό).

Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά σε νοκ άουτ μετά τον δραματικό προημιτελικό του 2009 όταν η Ελλάδα είχε επικρατήσει στην παράταση (76-74) και ετοιμάζεται για άλλη μία ιστορική νίκη. Στο 2.07 η νίκη της «επίσημης αγαπημένης» που θα της δώσει αυτόματα θέση στο βάθρο.

Οι παίκτες του Σπανούλη θα τα δώσουν όλα και ζητούμενο είναι να έχει εκ νέου συμπαραστάτες ο Γιάννης. Ο Παπανικολάου είχε δύο εύστοχα τρίποντα στον προημιτελικό (2/3) και τα Over 1.5 εύστοχα τρίποντα στον ημιτελικό είναι στο 2.10, την ώρα που ο Σλούκας θέλει να οργανώσει όπως μόνο αυτός γνωρίζει. Στο 1.96 οι Over 5.5 ασίστ του βασικού δημιουργού της Εθνικής.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

