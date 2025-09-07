Ο δρόμος προς το βάθρο περνάει από το Ισραήλ!

Το πραγματικό Eurobasket τώρα αρχίζει για την Εθνική που αντιμετωπίζει το Ισραήλ στη Ρίγα (21:45) σε νοκ άουτ παιχνίδι για τους «16», στοχεύοντας σε νίκη-πρόκριση στην οκτάδα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ταξίδεψε ως πρώτη στη Ρίγα και θέλει στη νοκ άουτ φάση να δώσει συνέχεια στη νικηφόρα πορεία της, με φόντο τη ζώνη των μεταλλίων.

Η «γαλανόλευκη» έριξε την αυλαία του ομίλου στη Λεμεσό με την πρωτιά και ρεκόρ 4-1, καθώς νίκησε Ιταλία (75-66), Κύπρο (69-96), Γεωργία (53-94) και Ισπανία (86-90) και έκανε… στάση μόνο απέναντι στη Βοσνία (77-80).

Στον «τελικό» για την πρωτιά με τους Ίβηρες ο επανακάμψας Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος χάνοντας στο νήμα το triple double (25 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 35 αξιολόγηση) και με καθοριστικές πινελιές από Ντόρσεϊ, Σλούκα, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκη οδήγησε τη «γαλανόλευκη» στην πρώτη νίκη επί του συγκεκριμένου αντιπάλου μετά το 2013, που την έφερε στο θεωρητικά καλύτερο δυνατό μονοπάτι των διασταυρώσεων, στέλνοντας από την άλλη πλευρά κάτι παραπάνω από πρόωρα τη «φούρια ρόχα» πίσω στη Μαδρίτη και εκτός συνέχειας.

Η Ελλάδα έδειξε ποιότητα και χαρακτήρα και πλέον έχει μπροστά της αποκλειστικά «τελικούς», με πρώτο εξ αυτών την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς.

Η ομάδα του Άριελ Μπέιτ Χαλάχμι είχε αντίστοιχα ρεκόρ 3-2 στον όμιλο του Κατοβίτσε, με νίκη επί Ισλανδίας (83-71), Γαλλίας (82-69) και Βελγίου (89-92) που την έφεραν στην 4η θέση και τη διασταύρωση με την Ελλάδα για πρώτη φορά σε νοκ άουτ παιχνίδι μετά το 2005, όταν στο Βελιγράδι η Εθνική για να φτάσει ως τον τελικό θρίαμβο και την κούπα είχε πάρει τη νίκη (67-61) και το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Η πλάστιγγα της ποιότητας γέρνει προς την ελληνική πλευρά παρά την παρουσία του εξαιρετικού ΝΒΑer Ντένι Άβντιγια. Στο 1.90 η νίκη με χάντικαπ -8.5 πόντων.

Στις λύσεις πρώτης γραμμής που έχει ο Σπανούλης και στηρίζει πολλά δεν περιλαμβάνεται μονάχα ο Γιάννης, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ήταν κομβικός με την Ισπανία (22 πόντοι, 6/9 τρίποντα) και μετρά 14.8 πόντους. Οι Over 13.5 πόντοι του ομογενούς σουτέρ είναι στο 1.97, την ώρα που ο Κώστας Παπανικολάου προσφέρει πολλαπλά. Στο 2.40 το combo Over 12.5 πόντων και ριμπάουντ του αρχηγού.

