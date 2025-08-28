Η Ελλάδα στο Eurobasket θα τρέχει με… 100!

Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα στο 42ο Eurobasket με την αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία στον όμιλο που διεξάγεται στη Λεμεσό (21:30).

Το 2009 η «επίσημη αγαπημένη» με ηγέτη τον Βασίλη Σπανούλη ανέβηκε στο βάθρο με το χάλκινο μετάλλιο κι έκτοτε αναζητά μια αντίστοιχη επιτυχία, την οποία θα κυνηγήσει 16 χρόνια μετά, στο Eurobasket με τον «V-Span» πλέον στην άκρη του πάγκου.

Η ελληνική ομάδα φιλοξενείται μεν, δικαιούται δε, να νιώθει… γηπεδούχος στον Γ’ όμιλο της Λεμεσού, όπου απέναντι σε Κύπρο, Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία και Βοσνία θέλει να πλασαριστεί σε μία εκ των τεσσάρων πρώτων θέσεων που οδηγούν στην τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Η πρεμιέρα είναι απέναντι στους Ιταλούς του Τζιανμάρκο Ποτζέκο, τους οποίους η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε και στα φιλικά με μια οριακή νίκη στο ΟΑΚΑ (76-74) για το τουρνουά «Ακρόπολις» αλλά με σύνθεση ανάγκης καθώς Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου είχαν μείνει εκτός 12άδας.

Σε κάθε περίπτωση η μονομαχία της πρεμιέρας στο «Σπύρος Κυπριανού» είναι τελείως διαφορετική από οποιοδήποτε φιλικό, με την ομάδα του Σπανούλη να θέλει από την πρώτη της εμφάνιση να καταθέσει τα διαπιστευτήριά της. Στο 1.93 η ελληνική νίκη που θα καλύψει το χάντικαπ -6.5 πόντων.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Στην ελληνική 12άδα ξεχωρίζει ασφαλώς η παρουσία του Greek Freak που θα είναι παρών σε άλλο ένα μεγάλο ραντεβού, ενώ μεταξύ άλλων επιστρέφει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής σουτέρ έρχεται για να δώσει στοιχεία που λείπουν από την Εθνική όπως το αξιόπιστο περιφερειακό σουτ και να επαναλάβει εμφανίσεις όπως εκείνη του 2022 όταν με 23 πόντους είχε εκτελέσει την «σκουάντρα ατζούρα» στο Μιλάνο, δρομολογώντας την ελληνική νίκη (85-81), ενώ είχε 14 πόντους στο πρόσφατο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στο 2.06 να έχει Over 11.5 πόντους ο άσος του Ολυμπιακού.

Τη δική του συνεισφορά σε πολλούς τομείς καλείται να προσθέσει ο Ντίνος Μήτογλου που έχει την ευχέρεια να εκτελέσει και από μακριά. Στο 2.75 τα Over 1.5 τρίποντα από τον φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

