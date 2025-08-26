LOUX GNC 3on3-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2025: Μπάσκετ, χαμόγελα και διασκέδαση στη σκιά των Μετεώρων (vid)

Η Καλαμπάκα και η πλατεία Ρήγα Φεραίου, το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Αυγούστου, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της καλοκαιρινής περιοδείας του LOUX GNC 3on3.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μετεώρων στάθηκε πολύτιμος συνδιοργανωτής μαζί με το LOUX GNC 3on3, φέρνοντας ξανά το «3x3» στο κέντρο της Καλαμπάκας, σε μία γιορτή που ένωσε μικρούς και μεγάλους γύρω από το μπάσκετ.

Aναλυτικά

Η νέα μας επίσκεψη στην Καλαμπάκα, κάτω από τα επιβλητικά Μετέωρα και στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Αυγούστου, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της καλοκαιρινής περιοδείας του LOUX GNC 3on3.

Λίγο πριν το φινάλε του καλοκαιριού, το σκηνικό ήταν τουλάχιστον μαγευτικό και ολόκληρη η πόλη αγκάλιασε με θέρμη τη διοργάνωση, συμμετέχοντας και στηρίζοντας ενεργά ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ, χαρά και ενέργεια.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μετεώρων στάθηκε πολύτιμος συνδιοργανωτής μαζί με το LOUX GNC 3on3, φέρνοντας ξανά το «3x3» στο κέντρο της Καλαμπάκας, σε μία γιορτή που ένωσε μικρούς και μεγάλους γύρω από το αγαπημένο μας άθλημα.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον Δήμο Μετεώρων και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο, Λευτέρη Αβραμόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Κώστα Παπάντο, καθώς και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταλυτική τους συνεισφορά. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική ώστε να υλοποιηθεί μία ακόμη τόσο επιτυχημένη διοργάνωση.

Επίσης, ξεχωριστή μνεία αξίζει στους συλλόγους μπάσκετ της περιοχής, τον ΑΟ Καλαμπάκα με τον πρόεδρο Σωτήρη Φαμίση και τον προπονητή Κώστα Σπανό, καθώς και την ομάδα Τρίκαλα '14, με την πρόεδρο, Γεωργία Μπακόση και τον προπονητή και υπεύθυνο ακαδημιών Γιώργο Φούντα, για την πολύτιμη υποστήριξή τους. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους υποστηρικτές μας που για ακόμη μία φορά στάθηκαν αρωγοί, προσφέροντας την ώθηση που χρειάζεται ώστε το τουρνουά να λάμψει.

Τη διαφορά όμως έκαναν, πέρα από το μοναδικό φυσικό σκηνικό, οι άνθρωποι της Καλαμπάκας. Ο κόσμος, με κάθε τρόπο συμμετοχής του – είτε μέσα από τις ομάδες, είτε οργανωτικά, είτε απλά με την παρουσία του – γέμισε την κεντρική πλατεία και χάρισε στην εκδήλωση μοναδική ατμόσφαιρα.

Στο πλευρό των παιδιών και των φιλάθλων βρέθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τη Δημοτική Σύμβουλο και πρώην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Πηνελόπη Μαγκούρα, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Φώτη Καραθανάση, τον Τοπικό Σύμβουλο Καλαμπάκας, Γιώργο Μπάκα, αλλά και τον αντιδήμαρχο Σάκη Καραπέτσα και τον Δημοτικό Συμβούλο Σπύρο Θέμελη. Μάλιστα, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει και έναν καθιερωμένο αγώνα επίδειξης με τη συμμετοχή τους, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Η δυναμική παρουσία του κόσμου διαμόρφωσε ξανά ένα σκηνικό που ξεπέρασε τις προσδοκίες και απέδειξε ότι η Καλαμπάκα μπορεί να γίνει μόνιμος σταθμός στο ταξίδι του LOUX GNC 3on3.

«Συμπαίκτες» του GNC 3on3 και «συνεπιβάτες» στα ταξίδια μας σε όλη την Ελλάδα είναι: η ΛΟΥΞ, η CROSSOVER, η WILSON, τα STEGNO, o όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, το ξενοδοχείο MY WAY, η SKENTZOS PORT SERVICE, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, το GoALEXANDROUPOLIS.COM και η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.

Χορηγός επικοινωνίας: Gazzetta

H διοργάνωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.).

Σύνθημα μας; “Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ”