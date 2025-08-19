LOUX GNC 3on3 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 2025: Μπασκετική γιορτή στα παράλια του Αμβρακικού που γίνεται θεσμός

Το LOUX GNC 3o3 βρέθηκε για δεύτερη χρονιά στην Αμφιλοχία και μετέτρεψε την παραλιακή σε ένα ανοιχτό μπασκετικό θέατρο. Αναλυτικά:

Η νέα μας επίσκεψη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στα παράλια του Αμβρακικού κόλπου και την μαγευτική, αμφιθεατρική Αμφιλοχία ήταν γεγονός! Για δεύτερη σερί χρονιά, το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Αυγούστου, το LOUX GNC 3on3 έφερε ξανά την ατμόσφαιρα του κορυφαίου streetball event στην πόλη, μετατρέποντας την παραλιακή σε ένα ανοιχτό μπασκετικό θέατρο, με φόντο το γαλάζιο του κόλπου και την εντυπωσιακή θέα.

Με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αμφιλοχίας και του Γυμναστικού Ομίλου Αμφιλοχίας, η μπασκετική εμπειρία αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο, προσφέροντας ένα διήμερο γεμάτο αγωνιστική ένταση, χαμόγελα και έντονη συμμετοχή από μικρούς και μεγάλους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά στον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, καθώς και στον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο για τη διαρκή στήριξη. Από τον Δήμο Αμφιλοχίας, θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο Θανάση Τορουνίδη, στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Κώστα Γαλάνη και σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, που στάθηκαν αρωγοί σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης. Από τον Γυμναστικό Όμιλο Αμφιλοχίας, η Πρόεδρος Ειρήνη Δόνου και το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την επιτυχία του τουρνουά, όπως και ο προπονητής Σωτήρης Σταμούλης. Η συμβολή της ΕΣΚΑΒΔΕ με τον Πρόεδρό της Θανάση Κυβερνήτη υπήρξε καθοριστική, ενώ ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξασφάλισε με την παρουσία του την υγεία και την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων και θεατών.

Το σκηνικό του διημέρου απογειώθηκε με την παρουσία πλήθους κόσμου, που κατέκλεισε την παραλιακή ζώνη, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που τίμησαν τη διοργάνωση, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Νίκος Κατσακιώρης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Ελένη Αγρογιάννη, καθώς και οι διεθνείς αθλήτριες μπάσκετ Ντίνα Σαρηγιαννίδου και Ελευθερία Μακρυνίκα, η οποία, μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΣΚΑΒΔΕ Θανάση Κυβερνήτη και τον προπονητή του ΓΟΑ Σωτήρη Σταμούλη, τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο άθλημα.

Η Αμφιλοχία, με τη φυσική της ομορφιά και την αφοσίωση των ανθρώπων της, απέδειξε ξανά ότι αυτό το μπασκετικό ραντεβού έχει όλα τα στοιχεία για να καθιερωθεί ως θεσμός κάθε καλοκαίρι. Το LOUX GNC 3on3 ανανεώνει το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, έχοντας στις αποσκευές του μια ακόμη μαγευτική εμπειρία και την υπόσχεση ότι το παιχνίδι, δίπλα στο κύμα του Αμβρακικού, θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

«Συμπαίκτες» του GNC 3on3 και «συνεπιβάτες» στα ταξίδια μας σε όλη την Ελλάδα είναι: η ΛΟΥΞ, η CROSSOVER, η WILSON, τα STEGNO, o όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, το ξενοδοχείο MY WAY, η SKENTZOS PORT SERVICE, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, το GoALEXANDROUPOLIS.COM και η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.

Χορηγός επικοινωνίας: Gazzetta

H διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)!

