Ρούντι Φερνάντεθ: «Θα μπορούσα να είχα συνεχίσει για έναν ακόμη χρόνο»

Ο Ρούντι Φερνάντεθ αναφέρθηκε σε συνέντευξή του για το τέλος της καριέρας του, τονίζοντας πως ήθελε να δώσει περισσότερο χώρο στη νέα γενιά.

Ο Ρούντι Φερνάντεθ θα αποτελέσει έναν εκ των πρεσβευτών της FIBA στο προσεχές EuroBasket 2025. Ο Ισπανός, θρύλος της Εθνικής του αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης, έβαλε την τελεία σε μία μυθική καριέρα, μετά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και μίλησε για αυτήν του την απόφαση, σε συνέντευξη που έδωσε στην «El Pais».

Τονίζοντας μάλιστα πως ο λόγος που αποσύρθηκε δεν είχε να κάνει με το ίδιο του το σώμα, αλλά με τον χώρο που ήθελε να δώσει στις νέες γενιές.

«Στην πραγματικότητα, τελείωσα τη σεζόν νιώθοντας αρκετά καλά. Στη Μαδρίτη, ένιωθα άνετα και καταλάβαινα καλά τον ρόλο μου. Στην εθνική ομάδα, ήμουν περισσότερο ηγέτης όσον αφορά το να παίζω περισσότερα λεπτά. Και στις δύο ομάδες, ένιωθα σημαντικός και σωματικά, θα μπορούσα να είχα συνεχίσει για έναν ακόμη χρόνο» ανέφερε αρχικά ο Ρούντι Φερνάντεθ. Ο οποίος προσέθεσε.

«Τώρα, νιώθω αρκετά καλά. Δεν ανάγκασα τίποτα, αλλά ένιωθα ότι τα παιδιά μου ήταν όλο και πιο απαιτητικά από μένα, και ήθελα επίσης να ανοίξω δρόμο για τις νέες γενιές, από τις οποίες θα μπορούσα να πάρω χρόνο παιχνιδιού. Και ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου καλά, όπως ένιωσα στον τελευταίο αγώνα των Ολυμπιακών Αγώνων».