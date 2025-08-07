LOUX GNC 3on3 | ΣΚΑΛΑ 2025: Η μπασκετική γιορτή που έγινε θεσμός, το καλοκαιρινό ραντεβού που έγινε παράδοση

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το LOUX GNC 3on3 επέστρεψε στη Σκάλα, Λακωνίας, δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο μπασκετικό διήμερο στις 2 και 3 Αυγούστου, στο κέντρο της τοπικής κοινότητας.

Παρά τον Αύγουστο των… διακοπών, ο κόσμος έδωσε βροντερό παρών και απέδειξε πόσο ζωντανή και αφοσιωμένη είναι η μπασκετική κοινότητα της περιοχής.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Ευρώτα, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ομάδα του Άρη Σκάλας και την φιλοξενία του Γενικού Λυκείου Σκάλας, που – για άλλη μία φορά – υποδέχθηκαν και μεταμόρφωσαν τον χώρο σε μία ζωντανή πλατφόρμα αθλητισμού, εκπαίδευσης και θέασης.

Ήταν η πολύτιμη συνεισφορά όλων αυτών των φορέων – μαζί με τη συμβολή των υποστηρικτών μας – που έκανε τη διοργάνωση δυνατή και αξιομνημόνευτη.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται πρωτίστως στον Δήμαρχο Ευρώτα, Δήμο Βέρδο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αμέριστη υποστήριξή τους στη διοργάνωση. Επίσης, ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Κοινότητας Σκάλας, Γεώργιο Μπουφίδη, τη διοίκηση και το συμβούλιο του συλλόγου Άρη Σκάλας — και συγκεκριμένα τον πρόεδρο Μανώλη Γιαννακάκο, τον ταμία Στέλιο Πούλο, προπονητές και παίκτες — καθώς και τη διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Σκάλας, που για δεύτερη χρονιά προσέφεραν τον ιδανικό χώρο για ένα event μπασκετικής κουλτούρας.

Να μην λησμονήσουμε να ευχαριστήσουμε την γιατρό Έλενα Μίχα, για την καταλυτική παρουσία και προσφορά της, στην διοργάνωση και όποτε χρειάστηκε.

Ωστόσο, το πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στον κόσμο της Σκάλας Λακωνίας, που – αψηφώντας τον καύσωνα και το διάλειμμα του Αυγούστου – γέμισε το Λύκειο, στήριξε με ενθουσιασμό κάθε φάση και έδωσε έναν πραγματικό παλμό που έκανε το event μια ζωντανή εμπειρία.

Παράλληλα, αθλητές και ομάδες από όλη την περιοχή ανέβασαν τον ανταγωνισμό και τον πήχη πολύ ψηλά, ενώ οι φίλοι, οι συγγενείς και το πλήθος των παρευρισκόμενων δημιούργησαν ένα χρωματιστό σκηνικό δίπλα στο court, προσδίδοντας μοναδικό χαρακτήρα στο διήμερο.

Το LOUX GNC 3on3 σε παράλληλη κοινωνική δράση, στήριξε έμπρακτα για ακόμα μία διοργάνωση το «Τζάμπολ Αγάπης», με τον εμπνευστή και ιθύνον νου του, Γιάννη Τσουμπρή να φιλοξενείται στα courts της Σκάλας και να δίνει το δικό του μήνυμα.

Η Σκάλα και το LOUX GNC 3on3 ανανεώνουν το ραντεβού τους για το καλοκαίρι του 2026!

«Συμπαίκτες» του GNC 3on3 και «συνεπιβάτες» στα ταξίδια μας σε όλη την Ελλάδα είναι: η ΛΟΥΞ, η CROSSOVER, η WILSON, τα STEGNO, o όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, το ξενοδοχείο MY WAY, η SKENTZOS PORT SERVICE, η PEMA, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, το GoALEXANDROUPOLIS.COM και η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.

Χορηγός επικοινωνίας: Gazzetta