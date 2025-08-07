Ο κόσμος διψάει για μπάσκετ Μικρών Ηλικιών… Ασύλληπτα ρεκόρ στα κανάλια της FIBA για το ΠΚ U-19

Η διοργάνωση του 2025 στη Λωζάνη αποδείχθηκε πρωτοποριακή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ FIBA U19 στη Λωζάνη αποδείχθηκε μια αξέχαστη εκδήλωση και αναγνωρίζεται ευρέως ως η πιο επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορία, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία των φιλάλθων όπως ποτέ άλλοτε.

Τονίζοντας την παγκόσμια ανάπτυξη του μπάσκετ και τη συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητά του, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν η πιο δημοφιλής Νέων της FIBA - σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες της FIBA.

Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μερικά εκπληκτικά παιχνίδια και το ενδιαφέρον κορυφώθηκε την ημέρα που ο Πολυτιμότερος Παίκτης του τουρνουά, AJ Dybantsa, οδήγησε τις ΗΠΑ σε έναν τίτλο ο οποίος είναι συνώνυμος με τα ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν της Γερμανίας με 109-76 μπροστά σε 7.234 θεατές μέσα στη Lausanne Arena.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο U-19 έφερε μερικά εκπληκτικά νούμερα συμμετοχής σε ολόκληρο το τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τις μετρήσεις των ιστοσελίδων να καταγράφουν επίσης ιστορικά υψηλά.

Σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της FIBA, σημειώθηκαν περισσότερες από 410 εκατομμύρια εμφανίσεις, αριθμός που εκτοξεύτηκε στα ύψη από τα 250 εκατομμύρια που καταγράφηκαν στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2023.

- Υπήρξαν επίσης συνολικά 13,3 εκατομμύρια engagements, μια εντυπωσιακή αύξηση σε σύγκριση με τα 4 εκατομμύρια engagements πριν από δύο χρόνια.

- Παρόμοια ήταν η ροή και για τις προβολές βίντεο, οι οποίες σημείωσαν μια εκπληκτική αύξηση από 43 εκατομμύρια το 2023 σε 170 εκατομμύρια στη φετινή διοργάνωση.

- Ο αριθμός των ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε επίσης κατά 112% από την προηγούμενη διοργάνωση και έχει φτάσει τους 201.000.

- Οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούσαν 23% περισσότερο με το επίσημο site, ξεπερνώντας ένα εντυπωσιακό ορόσημο στη δημιουργία 1,1 εκατομμυρίων επισκέψεων.

Οι φίλαθλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ FIBA U19 επωφελήθηκαν επίσης από μια τεχνολογική πρωτοπορία. Αυτό έγινε μέσω της ενεργοποίησης του GeniusIQ - μιας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης.

Οι θεατές, χρήστες των πλατφορμών της FIBA, μπόρεσαν να απολαύσουν έναν νέο τρόπο παρακολούθησης αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού YouTube της FIBA, με διαδραστικά γραφικά, βελτιωμένη αφήγηση και ένα επίπεδο online δεδομένων που δεν είχαμε ξαναδε