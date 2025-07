Έγραψε ιστορία η Γέλενα Τοντόροβιτς, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Φορταλέζα στα 31 της χρόνια!

Η Σερβοαυστραλή προπονήτρια, Γέλενα Τοντόροβιτς, έγραψε τη δική της ιστορία καθώς στα 31 της χρόνια αποτελεί τη νέα τεχνικό της ανδρικής ομάδας της Φορταλέζα στη Βραζιλία!

Πριν από μερικές ημέρες διοργάνωσε άψογα το συνέδριο των προπονητών της Euroleague στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Εδώ και μερικές ώρες αποτελεί τη νέα προπονήτρια της ανδρικής ομάδας μπάσκετ, Φορταλέζα, στην Βραζιλία.

Η Σερβοαυστραλή προπονήτρια, αν μη τι άλλο, έγραψε ιστορία καθώς θα κληθεί να ηγηθεί σε ομάδα μπάσκετ σε ηλικία μόλις 31 ετών! Μάλιστα θα είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία του πρωταθλήματος Βραζιλίας, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με την Εθνική Ελλάδας.

Παράλληλα έκανε προπονήσεις ατομικής βελτίωσης σε παίκτες εγνωσμένης αξίας, όπως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Νικ Καλάθης, Πάτι Μιλς και Τζος Γκίντεϊ.

HISTÓRICO! Jelena Todorovic é a nova Treinadora Principal do Fortaleza Basquete Cearense! 🦅🦁



Com 31 anos de idade, a sérvia-australiana se tornará a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de uma equipe masculina de basquete no Brasil e se torna também a… pic.twitter.com/D4gLmbH1lL