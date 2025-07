Το μέλλον του παγκόσμιου μπάσκετ χτίζεται στην Αθήνα! Ζωντανά στο ΟΑΚΑ Basketball Arena.

Από την 21η Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου, το TrenchWork Sports Camp θα μετατρέψει το ΟΑΚΑ σε πεδίο μπασκετικής μαγείας για κορυφαία ταλέντα από όλο τον κόσμο.

Αυτό το καλοκαίρι, η καρδιά του παγκόσμιου μπάσκετ χτυπά στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο εμβληματικό ΟΑΚΑ Basketball Arena. Από την 21η Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου, το TrenchWork Sports Camp μετατρέπει το Ολυμπιακό Στάδιο Καλαθοσφαίρισης σε πεδίο μπασκετικής μαγείας για κορυφαία ταλέντα από όλο τον κόσμο.

Σε αυτές τις δέκα ημέρες, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μία εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής προπόνησης: μια βιωματική γιορτή του μπάσκετ, όπου το ταλέντο και η μπασκετική κουλτούρα ενώνονται σε ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Πιο συγκεκριμένα, οι θεατές θα έχουν πρόσβαση σε προπονήσεις υψηλής έντασης με επαγγελματικά πρότυπα, καθοδηγούμενες από κορυφαίους προπονητές και αστέρες του NBA και της Euroleague.

Δες ανερχόμενους παίκτες από το εξωτερικό να δοκιμάζονται σε drills, skill challenges και live coaching που διαμορφώνει την επόμενη γενιά του μπάσκετ.

Για αγορά εισιτηρίων πάτησε εδώ.

Παρουσίες που γράφουν ιστορία:

- Fred VanVleet (NBA Player)

- Norman Powell (NBA Player)

- Isaiah Thomas (NBA Player)

- Rui Hachimura (NBA Player)

- Jarred Vanderbilt (NBA Player)

- Greg Oden (Ex-NBA player)

- Oliver Lafayette (Ex-Euroleague & Eurocup)

- Georgios Printezis (Ex-National team player)

- Kostas Sloukas (Euroleague Player & Greek national team player)

- Sofoklis Schortsanitis (former Greek national team player)

- Phil Handy (NBA trainer)

- Tim Martin (NBA trainer)

- Derek Fisher (NBA Hall of fame ex-player & coach)

- ⁠ Micah Fraction (NBA Coach)

- Tyler Relph (NBA trainer)

- Olin Simplis (NBA trainer)

- Marcus Stout (NBA Coach)

- Keion Kindred (NBA trainer)

- AJ Diggs (NBA trainer)

- Marcus Stout (NBA trainer)

- Vasilis Spanoulis (Euroleague Coach - Former Euroleague MVP)



Και για όσους νομίζουν ότι είδαν όλα τα ονόματα… κρατάμε ακόμα 2 κορυφαίες αθλητικές παρουσίες - έκπληξη που θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το TrenchWork Sports Camp προσφέρει στο κοινό:

- Διαγωνισμούς και activations με μεγάλα δώρα

- Διαδραστικά skill stations και προκλήσεις στο χώρο

- Εκπλήξεις και ατμόσφαιρα γεμάτη αυθεντική μπασκετική κουλτούρα

Είτε είσαι φανατικός του μπάσκετ, λάτρης της κουλτούρας του, είτε απλώς ψάχνεις μια εμπειρία γεμάτη ένταση και ενέργεια στην Αθήνα - αυτή είναι η πρόσκλησή σου για... courtside θέση.

Την επικοινωνιακή στρατηγική και τη διαχείριση των media του TrenchWork Sports Camp έχει αναλάβει η ach. Communication. Στόχος είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου αθλητικού και τουριστικού προορισμού, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει να καθιερώσει την Αθήνα και το ΟΑΚΑ Basketball Arena ως το μεγαλύτερο μπασκετικό hub του καλοκαιριού.

Υποστηρικτές της μεγαλύτερης μπασκετικής δράσης του καλοκαιριού:

Nike | Jordan | FAGE | COCO – MAT | Sport Vision | Athens Capital Hotel – MGallery Collection | Chery Spanos |Lake Vouliagmeni – AbraOvata | Lemon Tree & Co. | ach. Communication | COSMOTE TV

Για αγορά εισιτηρίων πάτησε εδώ.

Σημαντική σημείωση

Για πρόσβαση ΑΜΕΑ παρακαλώ επικοινωνείστε στο e-mail: [email protected]