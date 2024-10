Διαβολοβδομάδα…τους την κάνει ο Ολυμπιακός με τριάδα στο 5.85!

Άλλο ένα ντέρμπι για τον Ολυμπιακό, ξανά στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15) για την 7η αγωνιστική της Euroleague για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Ένας πολύ δύσκολος κύκλος αγώνων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό που καλείται να δώσει άλλο ένα ντέρμπι και να δώσει συνέχεια στη νίκη-δήλωση επί της Ρεάλ (79-69).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να υψώσει το ανάστημά της μετά τις τρεις σερί ήττες στα προηγούμενα σπουδαία παιχνίδια (από Εφές, Μπάγερν, Παναθηναϊκό) και παρά την ψυχολογική και σωματική κόπωση, καθώς ήταν το τρίτο σερί πολύ απαιτητικό ματς μέσα σε λιγότερο από πέντε μέρες, πρόταξε τα δυνατά της σημεία και υπέταξε τη «βασίλισσα» στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες ανάγκασαν τη Ρεάλ σε φτωχή επιθετική συγκομιδή 69 πόντων και με τα 13 παραπάνω ριμπάουντ να δείχνουν ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά τους, έφτασαν στη νίκη και πλέον θέλουν το 2/2 απέναντι στον έτερο «μεγάλο» του ισπανικού μπάσκετ έχοντας δείξει αντίδραση μεγάλης ομάδας και αποκαθιστώντας την ψυχολογία τους. Η δεύτερη σερί νίκη του Ολυμπιακού με χάντικαπ -4.5 πόντων σε απόδοση 1.75.

Η Μπαρτσελόνα του Ζοάν Πεναρόγια έρχεται στο ΣΕΦ με φόρα και ως πρωτοπόρος με σερί πέντε νικών (5-1), με τελευταία την εντυπωσιακή παράσταση στην Πόλη απέναντι στην Εφές (88-97) όντας ανεβασμένη παρά την μεγάλη απώλεια του τραυματία Λαπροβίτολα για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός περιμένει τους Καταλανούς στο Φάληρο στο… remake της περσινής επικής σειράς Playoffs που συνδυάστηκε με την επική «ερυθρόλευκη» πρόκριση (2-3) με δύο «διπλά» στο «Palau», το δεύτερο εξ αυτών στο Game 5.

Η Μπάρτσα μετά την πολύ κακή πρεμιέρα με 67 πόντους στο Κάουνας σκοράρει 91.8 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ και η ομάδα του Μπαρτζώκα με βελτιωμένα ποσοστά σε σχέση με τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ όπου κυριάρχησε η νευρικότητα στην εκτέλεση, μπορούν να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους, με τον Σάσα Βεζένκοφ να προέρχεται από εμφάνιση 23 πόντων, βάζοντας τα σουτ που έπρεπε, όταν έπρεπε. To Over 158.5 στο ΣΕΦ σε απόδοση 1.79 και οι Over 18.5 πόντοι του Βεζένκοφ σε απόδοση 2.25.

ανάμεσα στις εκατοντάδες προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικά στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

