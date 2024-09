Ο Φουρνιέ δικαιολόγησε τον Τοσκάνο: «Δεν νομίζω πως δείχνει κάποια ασέβεια προς το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο Εβάν Φουρνιέ τοποθετήθηκε σχετικά με το ξέσπασμα του Χουάν Τοσκάνο Άντερσον κατά την διάρκεια του time out στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Το Διηπειρωτικό Κύπελλο ολοκληρώθηκε με την Μάλαγα να κερδίζει στον μεγάλο τελικό την επίλεκτη ομάδα της G-League. Κατά την διάρκεια ενός time out ο Χουάν Τοσκάνο Άντερσον ξέσπασε, προσβάλλοντας τόσο την EuroLeague όσο και την ACB.

Για το συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πήρε το μέρος του παίκτη των Σακραμέντο Κίνγκς και τον δικαιολόγησε λέγοντας πως τα λόγια του δεν δείχνουν κάποια ασέβεια, απλώς προσπαθεί να... ξυπνήσει τους συμπαίκτες του.

Χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ έγραψε: «Ίσως έχασα κάτι, αλλά είμαι ο μόνος που δεν βλέπω τίποτα λάθος εδώ; Ο φίλος παίρνει τον κ@λ@ του και προσπαθεί να παρακινήσει την ομάδα του. Δεν νομίζω ότι ήθελε να δείξει ασέβεια προς το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μπορεί να κάνω λάθος»

Maybe I missed something but am I the only one that dont see anything wrong here? Dude is getting his ass kicked and tryna motivate his team. I dont think he meant to disrespect European basketball. I might be wrong tho🤷🏽‍♂️ https://t.co/FwyQ8BSYQl