Όπως όλα δείχνουν ο Μπρόνι Τζέιμς θα είναι στο draft του 2024.

Στις 25 Ιούλη ο Μπρόνι, γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια προπόνησης με το Πανεπιστήμιο του USC και υπήρχαν κίνδυνοι για τη συνέχεια της καριέρας του και το μέλλον του στο ΝΒΑ. Ωστόσο όλα φαίνεται να ξεπεράστηκαν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Μπρόνι Τζέιμς αναμένεται να παραμείνει στο draft του 2024. O freshman του USC πήρε την έγκριση, αφού η επιτροπή (Fitness to Play Panel) πήρε την απόφαση πως το πρόβλημα του δεν τον εμποδίζει να βρεθεί στο Draft και στις pre-draft δραστηριότητες.

Φέτος ο Μπρόνι είχε 4.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο στο πάνεπιστήμιο του USC.

Sources: Bronny James is expected to stay in the 2024 NBA Draft. The USC freshman has been fully cleared to play in the league as part of Fitness to Play panel and will participate in all pre-draft activities starting with the Draft Combine this week. pic.twitter.com/UDf3HanCAS