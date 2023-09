Ο 34χρονος Νεοζηλανδόας Κόρεϊ Γουέμπστερ ζήτησε συγγνώμη για απρεπή σχόλια που έκανε στο διαδίκτυο. Μάλιστα, υποχρεώθηκε - λόγω των σχολίων - να διαγράψει τα ψηφιακά του προφίλ.

Ο Κόρεϊ Γουέμπστερ συνέδεσε την κοινότητα LGBTQ+ με ψυχολογικές ασθένειες, σε σχόλιό του στο διαδίκτυο. Η απάντησή του προκάλεσε... θύελλα σχολίων και διαμαρτυριών, με τον Νεοζηλανδό, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα Mundobasket του 2014 και του 2019 να κλείνει τα προφίλ του στα social media.

Εστειλε την απολογία του μέσα από μία ανακοίνωση, την οποία κοινοποίησε η ομάδα του στην Αυστραλία, οι Περθ Γουάιλντκατς. «Ενώ δεν ήταν η προθεσή μου, καταλαβαίνω τον πόνο που προκάλεσαν τα σχόλιά μου και ζητάω ειλικρινά συγγνώμη γι' αυτό».

Και συνέχισε: «Θα κάνω ένα διάλειμμα από τα social media και θα χρησιμοποιήσω το χρόνο για να ενημερωθώ για τον αντίκτυπο που έχουν τέτοια σχόλια σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν προσβληθεί».

Η ομάδα του κράτησε απόσταση από τον παίκτη, δηλώνοντας απογοητευμένη από τα σχόλια των Γουέμπστερ, κάτι που του έγινε γνωστό.

Corey Webster having another normal one pic.twitter.com/if5qcvGc6s