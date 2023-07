H FIBA με ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι έξι ομάδες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχουν παίκτες που αντιμετωπίζουν συμπτώματα ίωσης στο EuroBasket U18. Και ενώ η φάση των «16» ξεκινάει σε λιγότερο από 24 ώρες.

Παίκτες της Εθνικής Εφήβων και άλλων πέντε ομάδες που αγωνίζονται στο EuroBasket U18 στη Νις της Σερβίας, αντιμετωπίζουν συμπτώματα ίωσης.

Η FIBA προχώρησε στη δημοσιοποίηση της είδησης, εξηγώντας ότι παίκτες από την Ελλάδα, τη Φινλανδία (αντίπαλο της γαλανόλευκης αύριο, Τετάρτη στις 16:30), τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και την Τουρκία έχουν προσβληθεί από ίωση, η οποία ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι διοργανωτές και η παγκόσμια ομοσπονδία τσεκάρουν την κατάσταση και αν χρειαστεί θα προχωρήσουν σε αλλαγές στο πρόγραμμα.

FIBA statement about the FIBA U18 European Championship in Nis, Serbia: pic.twitter.com/OD77GBbRJ2