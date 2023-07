Το επαναστατικό γυάλινο δάπεδο της FIBA κέρδισε το... χρυσό μετάλλιο στην καινοτομία (vid)

Το μπάσκετ μπήκε σε μια νέα διάσταση με το LED παρκέ που η FIBA εγκαινίασε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U19 και άπαντες συμφώνησαν πως αυτή η καινοτομία ήλθε για να μείνει.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U19, η FIBA εγκαινίασε το επαναστατικό LED παρκέ με την τεχνολογία LumiFlex που παράγεται από την ASB GlassFloor. Οι αθλήτριες, τα τεχνικά επιτελεία και οι άνθρωποι του μπάσκετ συμφώνησαν πως αυτή η καινοτομία ήλθε για να μείνει, κερδίζοντας τις εντυπώσεις!

«Έχω στείλει φωτογραφίες και βίντεο στους δικούς μου ανθρώπους. Η οικογένειά μου έχει ενθουσιαστεί! Είναι κάτι εκπληκτικό» εξήγησε η Αμερικανίδα Γκρέις Βανσλούτεν. Η Γαλλίδα Λέιλα Λακάν, η οποία σημείωσε 36 πόντους σε αυτό το παρκέ, τόνισε από την πλευρά της: «Ίσως μου έφερε τύχη, θα το ζητήσω από τον σύλλογό μου! Είναι πολύ όμορφο».

Welcome to the future of basketball 😍#FIBAU19 pic.twitter.com/rfl8mnAaNN