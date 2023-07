Φιλική επικράτηση με... ελληνικό ενδιαφέρον της Λιθουανίας επί της Ιορδανίας (vid)

Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που διεξήχθη στο Αλίτους, η Λιθουανία επικράτησε εύκολα της Ιορδανίας με 93-75.

Η φιλική αναμέτρηση της Λιθουανίας επί της Ιορδανίας στην «Alytaus arena» του Αλίτους είχε και... ελληνικό ενδιαφέρον.

Απλούστατα η Ιορδανία αποτελεί την πρώτη αντίπαλο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 26/8 στη Μανίλα ενώ αναμένεται να διασταυρωθεί στην Β' φάση του θεσμού με τους Λιθουανούς. Όπερ και σημαίνει ότι και ο Δημήτρης Ιτούδης θα έριξε «κλεφτές» ματιές σε αυτό το ματς, έστω και αν οι γηπεδούχοι είχαν αρκετές απουσίες.

Παρόλα αυτά δεν δυσκολεύτηκαν να νικήσουν με 93-75 έχοντας την απόλυτη κυριαρχία στο ματς. Ο Μάτας Γιογκέλα που αγωνίζεται στην Μπρεογκάν ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ντάριους Σονγκάιλα έχοντας 20 πόντους με 2/3 δίπονταμ 3/8 τρίποντα, 7/9 βολές, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ίγκνας Σαρτζιούνας της γερμανικής Μπαϊρόιτ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους με 4/6 τρίποντα, ενώ ο Σιρβίντις είχε 14 πόντους.

Για την Ιορδανία ο Αχμέτ Ντουβερίογλου που έκλεισε τη σεζόν στην Μπούρσασπορ είχε ένα «γεμάτο» ματς με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο 40χρονος Ζαΐντ Αμπάς μέτρησε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

