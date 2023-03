Λουλούδια και μία «ερυθρόλευκη» φανέλα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στο σημείο όπου καθόταν ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης.

Η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Γκαραγκάνη βύθισε σε θλίψη ολόκληρη τη δημοσιογραφική κοινότητα. Ο 40χρονος ήταν συνδεδεμένος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και άφησε την τελευταία του πνοή, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να προχωρά σε μία κίνηση στη μνήμη του.

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, τοποθετήθηκαν στη θέση που καθόταν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λουλούδια και μία φανέλα της ομάδας προς τιμήν του.

🙏🏽 Gone too soon. May you rest peacefully. #OlympiacosBC pic.twitter.com/7UCe6Zk0Yz