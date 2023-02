Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας: Διακοπή στο ντέρμπι λόγω έντασης και ρίψης αντικειμένων (vid)

Το ματς της Παρτίζαν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τον ημιτελικό του Korac Cup διεκόπη, αφού η κατάσταση ξέφυγε στις κερκίδες των οπαδών των δύο ομάδων.

To ντέρμπι διεκόπη, 7:26 πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου, αφού οι διαιτητές αποφάσισαν να φύγουν για τα αποδυτήρια επειδή η κατάσταση στις κερκίδες όπου βρισκόντουσαν οι οπαδοί των δύο ομάδων δεν ηρεμούσε.

Νωρίτερα το ματς σταμάτησε για λίγο, αφού οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα πετούσαν αντικείμενα στον Λεσόρ όταν σούταρε βολές. Ο Λαζιτς προσπάθησε να βοηθήσει την κατάσταση, ζητώντας από τους οπαδούς της ομάδας του να ηρεμήσουν. Στη συνέχεια στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Άντζουσιτς έκανε το ίδιο, παίρνοντας το μικρόφωνο για να απευθυνθεί στους οπαδούς της Παρτίζαν και να τους ηρεμήσει.

Όμως το πράγμα δεν έφτιαξε και έτσι με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται με 69-60, το ματς διεκόπη και οι διαιτητές έφυγαν για τα αποδυτήρια.

