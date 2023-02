Μεγάλο βήμα για την καριέρα της Στέλλας Καλτσίδου που αναλαμβάνει πρώτη προπονήτρια στους London Lions.

Η Ελληνίδα προπονήτρια Στέλλα Καλτσίδου, που «υπηρέτησε» στον Ολυμπιακό ως βοηθός του Μάρτινς Ζίμπαρτς ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ως head coach στις London Lions με στόχο ο σύλλογος να αγωνιστεί στην Euroleague.

Η γυναικεία ομάδα των London Lions ανακοίνωσε την πρώην διεθνή Ελληνίδα ως τη νέα τους προπονήτρια, σε μια προσπάθεια μετά την γχώρια κυριαρχία να κάνουν το βήμα παραπάνω και στην Ευρωλίγκα του χρόνου.

Η ελληνίδα coach μετά από 27 χρόνια καριέρας ως παίκτρια και μια προπονητική καριέρα ως βοηθός προπονητή του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας γυναικών της Σλοβενίας τώρα είναι έτοιμη για τη νέα πρόκληση.

Οι πρώτες της δηλώσεις:

«Είμαι πραγματικά ευτυχισμένη που θα γίνω μέλος της οικογένειας των London Lions. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στο βρετανικό μπάσκετ, που εξελλίσεται χρόνο με τον χρόνο. Ο σύλλογος έχει ήδη αποδείξη τη δυναμική του στην Ευρώπη. Στόχος είναι να φτιάξουμε μία ομάδα βασισμένη σε Βρετανίδες παίκτριες και με δουλειά και υπομονή να γίνουμε μία σταθερή δύναμη στην Ευρώπη».

Welcome to London, Stella! 🦁



We’re pleased to announce Stella Kaltsidou as our new Head Coach!



📝 Read the full article on our website: https://t.co/tAg93Jfbxw#WeAreLondon pic.twitter.com/87BkbVdDoL