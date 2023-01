Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ενέργεια της Φενέρμπαχτσε, γνώρισε βαριά ήττα με 58-92 για την 10η αγωνιστική της EuroLeague Women και έμεινε μακριά από το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Το καλεντάρι της EuroLeague Women έφερε τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την υπερδύναμη της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής και το βράδυ της Τετάρτης (18/01), το σύνολο του Νίκλα ηττήθηκε με 58-92 στην κεντρική σάλα του ΣΕΦ. Αυτό ήταν το δέκατο αρνητικό αποτέλεσμα σε ισάριθμες αναμετρήσεις, την ώρα που η ομάδα της Μάλκοβιτς ανεβαίνει στο 8-2.

Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερο ξεκίνημα στο παιχνίδι και ξεκινώντας με δύο τρίποντα από Σταμάτη και Αγιούσο, έφτασε στο 10-5 με την Σταμολάμπρου μετά από 2μιση αγωνιστικά λεπτά. Η Φενέρ, όμως, αντέδρασε και με σερί 0-9 πέρασε μπροστά στο σκορ, ανεβάζοντας και στο +10 με την Στιούαρτ (13-23).

Η ίδια και η Σαμπάλι ήταν εκείνες που οδήγησαν κυρίως τις φιλοξενούμενες στο πρώτο ημίχρονο που μετά και την ολοκλήρωση του 20ου λεπτού βρήκε τις δύο ομάδες στο 25-51. Η εικόνα από την περιφέρεια ήταν πάνω-κάτω στα ίδια επίπεδα, με την τουρκική ομάδα να υπερτερεί τόσο στα δίποντα, όσο και σε ριμπάουντ και ασίστ (26 ριμπ. έναντι 13 και 16 ασίστ έναντι 6).



Με την έναρξη του δευτέρου μισού, η απόσταση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο με την Ιαγκούποβα να βρίσκει στόχο από μακριά για το +30 (29-59) δυσκολεύοντας την προσπάθεια αντεπίθεσης των «ερυθρολεύκων». Στιούαρτ και Αϊντίν διαμόρφωσαν το +36 (31-67) με τα καλάθια τους, προτού η Σταμάτη με τρίποντο σταματήσει το νέο σερί της Φενέρ, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και ο τραυματισμός για την Αλπερί Ονάρ που αποχώρησε υποβασταζόμενη έχοντας γυρίσει τον αστράγαλό της.

