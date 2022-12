Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αλ Άχλι με την Αλ Ιτιχάντ για το Σούπερ Καπ στην Αίγυπτο, κατέρρευσε κερκίδα με αποτέλεσμα να τραυματισμούν δεκάδες θεατές!

Η Αλ Άχλι αντιμετώπιζε την Αλ Ιτιχάντ στο γήπεδο «Χασάν Μουσταφά» διεκδικώντας το Σούπερ Καπ στην Αίγυπτο και στα τελευταία λεπτά του ματς, κατέρρευσε κερκίδα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων θεατών, όπως αναφέρουν ΜΜΕ της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους 20 ενώ δεν έχει γίνει αναφορά για νεκρούς ή τον λόγο που προκάλεσε την κατάρρευση της κερκίδας.

وقوع جزء من السور الحديدي لمدرج جماهير الاتحاد السكندري اثناء مباراة فريقهم ضد الاهلي في كاس السوبر المصري لكرة السلة للرجال



A part of the stands falls during the 2022 Egypt Basketball men's Super Cup match between Al Ahly SC and Al Ittihad Alexandria Club at Hassan Moustafa pic.twitter.com/5DnI82hOxs