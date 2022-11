Πάτρικ Γιανγκ: «Προσπαθώ να ενθαρρύνω κάποιον σήμερα, πρέπει να "μπουσουλήσεις" πριν περπατήσεις»

Συνεχίζει να συγκλονίζει ο Πάτρικ Γιανγκ που έχει βάλει στόχο να πατήσει ξανά στα πόδια του, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε στις ΗΠΑ.

Ο Πάτρικ Γιανγκ δε σταματά να προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο που είχε στη Νεμπράσκα ο Αμερικανός και παραλίγο να του αποβεί μοιραίο για τη ζωή του, ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού κάνει τιτάνια προσπάθεια για να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Ο Γιανγκ εδώ και καιρό έχει βάλει στόχο να περπατήσει ξανά και να παρακινήσει κόσμο με κινητικά προβλήματα ώστε να μην τα παρατήσει ποτέ.

«Ο Θεός είναι καλός. Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες συνεχίζω την πρόοδο. Προσπαθώ να ενθαρρύνω κάποιον σήμερα. Θα πρέπει να "μπουσουλήσεις" πριν περπατήσεις» ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμά του στα social media, ως λεζάντα στο βίντεο που απεικονίζει την προσπάθειά του να περπατήσει ξανά.

God is Good! Against all odds I continue to progress. I’m trying to encourage someone today! You’re going to have to crawl before you walk, do not discount the profound nature of small beginning! Thank you everyone for your continued prayers. pic.twitter.com/eEuYdForLS