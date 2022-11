Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σκόραρε 15 πόντους και συνέβαλε στη νίκη των Windy City Bulls επί των Motor City Suns στη G-League.

Οι Windy City Bulls του Κώστα Αντετοκούνμπο σημείωσαν ένα νέο "W" στη βαθμολογία τους επικρατώντας με 125-109 στην αναμέτρηση με τους Motor City Suns για τη συνέχεια της G-League.

"You cannot coach this, you cannot teach this"



You also cannot STOP this. @Kostas_ante13 and @carlikjones teamed up for the play of the night! 🤩🤝 pic.twitter.com/KiIx00tUK0