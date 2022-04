H Αβενίδα της Μαριέλλας Φασούλα πάλεψε μέχρι τέλους στον ημιτελικό της Euroleague Γυναικών απέναντι στην Σόπρον, ωστόσο ηττήθηκε με 69-74 και έμεινε εκτός διεκδίκησης του τροπαίου.

Στην νοκ άουτ αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία για το Final 4 της Euroleague Γυναικών, η Αβενίδα της Μαριέλλας Φασούλα- που έγινε η πρώτη Ελληνίδα παρευρέθηκε σε αυτή τη φάση, μετά και την εποχή του ιστορικού Σπόρτινγκ -υποχρεώθηκε σε ήττα απέναντι στην Σόπρον με τελικό σκορ 69-74 και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει την κατάκτηση του φετινού τροπαίου στον μεγάλο τελικό.

💚 ON TO THE FINAL! 💛 @WBSopron with a 𝗧𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗗𝗢𝗨𝗦 victory, as they move on to fight for the #EuroLeagueWomen trophy! 🏆 pic.twitter.com/e3oyAWMVbr