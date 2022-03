Η Αβενίδα της Μαριέλλας Φασούλα επικράτησε με 74-65 στην έδρα της απέναντι στη Τζιρόνα και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο για το Final 4 με την διεθνή σέντερ να γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που το πετυχαίνει από την εποχή του ιστορικού Σπόρτινγκ.

Οι δύο ομάδες βρίσκονταν στο 1-1 στη best of three σειρά και η τρίτη και τελευταία αναμέτρηση στην έδρα της Αβενίδα θα έκρινε τα πάντα όσον αφορά το Final 4 της Euroleague Γυναικών. Όπως και έγινε με το τελικό 74-65.

Οι γηπεδούχες μπήκαν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και θέλησαν να βάλουν τις βάσεις της νίκης από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, στο οποίο κράτησαν την επίθεση της Τζιρόνα στους 9 πόντους (15-9). Όσο και αν προσπάθησαν οι φιλοξενούμενες να πάρουν κάτι από το ματς, η ομάδα της Φασούλα είχε τις λύσεις και πολύ μεθοδικά πήρε το χρυσό εισιτήριο για την τελική τετράδα της διοργάνωσης με 74-65.

Πρώτη σκόρερ για την Αβενίδα ήταν η Κοπερ με 23 πόντους (συν 14ριμπ.) με την Σάμιουελσον να ακολουθεί (15π.). Η Μαριέλλα Φασούλα πάτησε στο παρκέ για 17:49 σκοράροντας 4 πόντους με το απόλυτο 2/2 στα δίποντα, ενώ είχε 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ωστόσο με την πρόκριση αυτή κατάφερε κάτι μοναδικό. Η 24χρονη σέντερ έγινε η πρώτη Ελληνίδα που θα παρευρεθεί σε Final 4 Euroleague και θα... εκπροσωπήσει την χώρα μας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά και την εποχή του ιστορικού Σπόρτινγκ!

Τα δεκάλεπτα: 15-9, 33-29, 50-45, 74-65