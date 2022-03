Δεν τα κατάφερε στον τρίτο αγώνα της σειράς στην Euroleague Γυναικών η Σκιο του Τζώρτζη Δικαιουλάκου και Πέτρου Πρέκα αφού ηττήθηκε από την USK Πράγα με 90-77.

Η Σκίο των Ελλήνων κόουτς, Τζώρτζη Δικαιουλάκου και Πέτρου Πρέκα, χρειαζόταν μία νίκη απέναντι στην Πράγα προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το Final 4 της EuroLeague Γυναικών.

Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς best of three ισοφάρισαν σε 1-1 και όλα θα κρίνονταν στην Τσεχία. Η αναμέτρηση της Παρασκευής (18/03), ωστόσο, δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη με τον πίνακα να αναγράφει το 90-77 υπέρ των γηπεδούχων με το άκουσμα της τελικής κόρνας.

Η Σκίο ξεκίνησε... μουδιασμένα το παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο βρέθηκε πίσω με 26-17, ενώ το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες στο 49-38. Βέβαια, αυτό που ήταν και εν τέλει καταστροφικό για την ομάδα του Δικαιουλάκου ήταν η τρίτη περίοδος όπου οι φιλοξενούμενες δέχθηκαν 23 πόντους απαντώντας μόλις με 13. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήρθε και το ξέσπασμα με το επιμέρους 18-26, με το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά κριθεί και να μην μπορεί να διαφοροποιηθεί το αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι χάθηκε η ευκαιρία για τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο να μετρήσει την πέμπτη παρουσία του σε Final 4 και ο Πέτρος Πρέκας την πρώτη.

Το βήμα της πρόκρισης θα επιχειρήσει το Σάββατο (19/03) και η Αβενίδα της Μαριέλλας Φασούλα η οποία αντιμετωπίζει την Τζιρόνα. Η σειρά είναι στο 1-1 με την διεθνή σέντερ να... «φλερτάρει» με την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε Final 4 EuroLeague.