Μια... ανάσα από το Final 4 της EuroLeague γυναικών οι Δικαιουλάκος και Πρέκας

Μία νίκη χρειάζεται η Σκιο των Τζώρτζη Δικαιουλάκου και Πέτρου Πρέκα προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το Final 4 της EuroLeague γυναικών.

Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με την Πράγα, η Σκιο επικράτησε με 69-56 και έκανε το 1-1 στη σειρά.

Πλέον χρειάζεται άλλη μια νίκη προκειμένου να «κλειδώσει» το εισιτήριο για το Final 4 της EuroLeague το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο 8-10 Απριλίου.

Το 3ο ματς της σειράς για το best of three θα διεξαχθεί στην Τσεχια όπου η ομάδα των Τζώρτζη Δικαιουλάκου και Πέτρου Πρέκα θα διεκδικήσουν τη μεγάλη πρόκριση.

Στον... χορό της πρόκρισης μπαίνει την Τετάρτη (16/3, 21:00) και η Αβενίδα της Μαριέλλας Φασούλα η οποία αντιμετωπίζει την Τζιρόνα εκτός έδρας. Η σειρά είναι στο 1-0 για την ομάδα της διεθνούς σέντερ, η οποία «φλερτάρει» με την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε Final 4 EuroLeague.