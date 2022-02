Απίστευτο περιστατικό στη Ρωσία με την ένταση ανάμεσα σε προπονητή και βοηθό της Universitet Yugra να... ξεφεύγει για τα καλά.

Πρωτόγνωρες εικόνες σε γήπεδο της Ρωσίας, αφού η ένταση ανάμεσα σε προπονητή και βοηθό δεν έμεινε απλά στο λόγια. Ο δεύτερος προπονητής της Universitet Yugra, Όλεγκ Τεν, γρονθοκόπησε τον πρώτο τεχνικό της ομάδας, Άρτεμ Όλκοφ, αφού δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του μετά από λογομαχία.

Το σκηνικό έγινε μόλις 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς με τους διαιτητές να ξαναβλέπουν την φάση, να αποβάλλουν τον βοηθό και να δίνουν δύο ελεύθερες βολές στην αντίπαλη ομάδα.

Δείτε το βίντεο:

Only in Russia: the club's assistant coach tried to 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗛 the head coach after an intense discussion 😱 pic.twitter.com/mbjRNiNM4r