«Κεραυνοί» Τζάνινγκ κατά Μινούτσι: «Πλήρωσα εγώ τους φόρους τελικά, ξεκουράσου στη φυλακή»

Ο Ματ Τζάνινγκ εξαπέλυσε «πυρ» κατά του άλλοτε προέδρου της Σιένα Φερντινάντο Μινούτσι με αφορμή το πέρασμά του από τη Σιένα.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ ο οποίος αγωνίζεται πλέον στο πρωτάθλημα Ιαπωνίας με τους Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερ, είχε φορέσει τη φανέλα της Σιένα τη σεζόν 2012-13 και για κάποιο χρονικό διάστημα το 2014. Ο ίδιος θυμήθηκε τον τότε πρόεδρο, Φερντινάντο Μινούτσι, γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter:

«Κανένα πρόβλημα Φερντινάντο Μινούτσι, ένας μέρος των φόρων μου στην Ιταλία, τους οποίους ήσουν εσύ υποχρεωμένος να πληρώσεις και δεν το έκανες ποτέ, έχουν πληρωθεί από εμένα. Ξεκουράσου στην φυλακή γνωρίζοντας ότι ξέφυγες εύκολα για άλλη μια φορά».

Με τη Σιένα αγωνίστηκε σε 21 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 8,4 πόντους και 48% στα τρίποντα.

No worries Ferdinando Minucci, my part of the Italian taxes you were “obligated” to pay and didn’t, have now all been paid, by me. Rest easy in prison knowing you got off the hook easy once again. #Scumbag