Με λάμψη αστέρων έπεσε η αυλαία στο 1st Interwetten FIBA 3x3 Greece Tour, στον τελευταίο σταθμό στη Βάρκιζα

Από τις 20 Ιουλίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η καρδιά του Basketball 3x3 χτύπησε δυνατά στην Ελλάδα με σημείο αναφοράς το 1st Interwetten FIBA 3x3 Greece Tour το οποίο διεξήχθη με την πιστοποίηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας και υπό την αιγίδα της ΕΟΚ.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Γιάννης Μπουρούσης έκλεψαν την παράσταση στη Βάρκιζα και μάγεψαν με τον λόγο και την παρουσία τους, τόσο τους συμμετέχοντες όσο και τους θεατές, αφού αναμφίβολα αποτελούν πηγή έμπνευσης για κάθε Έλληνα, αθλητή ή μη. Οι μεγάλοι αυτοί πρεσβευτές του μπάσκετ αλλά και γενικότερα του αθλητισμού στην χώρα μας, βραβεύθηκαν για την ανεκτίμητη προσφορά τους.

Interwetten – Υπερήφανος Χρυσός Χορηγός του 1st Interwetten FIBA 3x3 Greece Tour

Η Interwetten, μετά και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς στο μπασκετικό γίγνεσθαι και ανοίγει νέους ορίζοντες στη διάδοση, στην εξάπλωση και στην αύξηση της δημοτικότητας του 3x3 Basketball και στην Ελλάδα, δηλώνει και πάλι υπερήφανος Χρυσός Χορηγός της. Μάλιστα η ομάδα της Interwetten, συμμετείχε και αγωνιστικά, με πολύ επιτυχημένο πέρασμα, αφού κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία Pro!

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά αγωνίσθηκαν σε επίσημο τουρνουά της FIBA, αθλητές με αμαξίδιo, οι οποίοι μάλιστα πρωταγωνίστησαν και με τις μπασκετικές τους δεξιότητες.

Ο τελικός του Πειραιά χορήγησε μια θέση στο 3x3 Unites Challenger που θα διεξαχθεί στις 19-20 Σεπτεμβρίου στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Πρόκειται για το τελικό Τουρνουά της σειράς που επονομάζεται «From the Streets to the World Stage» για να αναδείξει την ραγδαία εξέλιξη και την εξάπλωση του 3x3 Basketball που από ένα παιχνίδι το οποίο παιζόταν στους δρόμους εκτοξεύθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής και εντάχθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο.







Στο 3x3 Unites Challenger θα συμμετάσχουν 16 ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ η νικήτρια θα σφραγίσει το εισιτήριο της πρόκρισης της στο World Tour Masters το οποίο θα λάβει χώρα στο Αμπού Ντάμπι.



Επίσης κατά τα πρότυπα του NBA All-Star Weekend πραγματοποιήθηκαν οι συναρπαστικοί και ελκυστικοί διαγωνισμοί Τριπόντων, Shooting Stars και Skills Challenge, ενώ η αυλαία έπεσε με τη διεξαγωγή του All Star Game.

Άξια αναφοράς είναι επίσης, η απόφαση των διοργανωτών τα έσοδα του τουρνουά του Πειραιά να διατεθούν στους πυρόπληκτους.

