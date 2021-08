Θρήνος για Ντεζόντε Μάρεϊ, «έχασε» την αδερφή του (pic)

Σε λύπη βυθίστηκε ο 25χρονος πλέιμεικερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος πριν μερικές ώρες «έχασε» την αδερφή του.

Ο Ντεζόντε Μάρεϊ δημοσίευσε story στο Instagram μέσω του οποίου ενημέρωσε πως η αδερφή του «έφυγε» από την ζωή, θέλοντας παράλληλα να την «αποχαιρετίσει».

Ο νεαρός γκαρντ των Σπερς βρίσκεται, όπως είναι λογικό, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση κι ήδη ο κόσμος του ΝΒΑ σπεύδει να τον συλληπηθεί και να σταθεί δίπλα του.

Ο Μάρεϊ, ο οποίος θα αγωνίζεται και του χρόνου στο Σαν Αντόνιο, βρίσκεται σε ανοδική πορεία την τελευταία διετία και πέρσι ολοκλήρωσε τη σεζόν με 15.7 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, παρ' όλα αυτά η νέα σεζόν ξεκινά με πολύ άσχημο τρόπο για τον ίδιο και την οικογένεια του.

BREAKING: Dejounte Murray posted to his Instagram story that his sister has passed away.



The NBA family is thinking of you & your family, @DejounteMurray ❤️🙏 pic.twitter.com/27LgYqFTIu