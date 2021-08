Ο εξαιρετικός Ράις νίκησε τον άποντο Λοτζέσκι και προκρίθηκε στην τετράδα (vid)

Στο τουρνουά ΤΒΤ τέθηκαν αντίπαλοι οι πρώην συμπαίκτες στην ΑΕΚ Ταϊρίς Ράις και Ματ Λοτζέσκι, με τον βραχύσωμο γκαρντ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να οδηγεί την ομάδα του στο Final 4.

Πολλά ήταν τα γνώριμα πρόσωπα στον προημιτελικό του ΤΒΤ Tournament μεταξύ των Golden Eagles και των Boeheims Army!

Εκείνος που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Ταϊρίς Ράις, ο οποίος οδήγησε το Boeheim στη νίκη με 73-69 και στη πρόκριση στο Final 4 έχοντας 20 πόντους! Μάλιστα συμπαίκτης του ήταν ο Κίφερ Σάικς που πέρασε από τον Παναθηναϊκό (7π.) όπως επίσης και ο ΝτιΆντρε Κέιν ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Περιστερίου.

Στην αντίπερα όχθη με τους Golden Eagles αγωνίστηκε ο... πρώην συμπαίκτης του Ράις στην ΑΕΚ, Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος ωστόσο έμεινε άποντος. Πρώτος σκόρερ ήταν... ένας άλλος γνώριμος των ελληνικών παρκέ! Ο λόγος για τον Ντουάιτ Μπάικς (22π.), ο οποίος τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Στα άλλα ματς του ΤΒΤ το Florida επικράτησε των Aftershocks (του Κόνερ Φράνκαμπ) με 92-63, η Team23 (του νέου παίκτη της ΑΕΚ, Έρικ Γκρίφιν) νίκησε τους Sideline Cancer με 78-71 ενώ οι Blue Collar U είχε δύσκολο έργο (84-81) απέναντι στους Money Team των άλλοτε ερυθρόλευκων, Τρεμέλ Ντάρντεν και Τσαρλς Τζένκινς.

Hell of a comeback today! This team has HEART ! #BoeheimsArmy pic.twitter.com/wXBLuHeOfC