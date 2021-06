Αντετοκούνμπο: «Δεν μιλάμε για μπάσκετ σπίτι μου, αυτός είναι ο λόγος» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη σειρά των Νετς με τους Σέλτικς, αναφέροντας πως στο σπίτι του δεν έχει την προσοχή του στο μπάσκετ.

Οι Νετς πήραν την πρόκριση στους ημιτελικούς Ανατολής, εκεί όπου θα κοντραριστούν με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak πριν το Game 5 του Μπρούκλιν με τη Βοστώνη, ρωτήθηκε αν θα το δει και απάντησε πως δεν μιλάνε για μπάσκετ σπίτι του.

«Αφήνω το τηλέφωνο στο δωμάτιο μου, κλείνω τις ειδοποιήσεις και στέλνουν μηνύματα. Εγώ κάθομαι με τον γιο μου. Δεν βλέπω τους αγώνες. Δεν έχω την προσοχή στο μπάσκετ, το μόνο που με νοιάζει να γίνω καλύτερος, να βοηθήσω την ομάδα μου. Καμιά φορά ο αδελφός μου ή η κοπέλα μου, με ενημερώνουν. Αλλά τους λέω πως δεν μιλάμε για μπάσκετ σε αυτό το σπίτι. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος μου, το μόνο που σκέφτομαι είναι το μπάσκετ, οπότε δεν έχω την ανάγκη να μιλήσω παραπάνω γι’ αυτό. Θα τρελαθώ. Μακάρι να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό μπάσκετ, για μεγάλη χρονική περίοδο, για 1,5 μήνα ώστε να είμαστε η τελευταία ομάδα που θα στέκεται όρθια. Αν μιλάω για μπάσκετ για τον επόμενο 1,5 μήνα, θα κουραστώ. Στην προπόνηση είμαι 100% στην ομάδα και στον τρόπο που θα βελτιωθώ», ήταν τα λόγια του Έλληνα σταρ.

