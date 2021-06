Μπέρτανς: Νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν

Ο Ντάβις Μπέρτανς αντιμετωπίζει πρόβλημα στην γάμπα, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Μπορεί οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να μείωσαν τη σειρά με τους 76ers σε 3-1 και να παρέμειναν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της πρόκρισης ωστόσο στη συνέχεια θα πορευτούν χωρίς τον Ντάβις Μπέρτανς.

Ο Λετονός φόργουορντ τραυματίστηκε στη γάμπα και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους Ουίζαρντς καθώς έχασαν έναν παίκτη από το rotation ο οποίος μπορούσε να ανοίξει τις αντίπαλες άμυνες με το καλό του σουτ.

Στα τέσσερα ματς της σειράς είχε κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με ποσοστό 30% στα τρίποντα.

