Συνεχίστηκε η τηλεδιάσκεψη Αυγενάκη με φορείς και αθλητές του ερασιτεχνικού αθλητισμού

Εκατοντάδες ήταν, όπως και χτες, οι νέες αιτήσεις για να μιλήσουν οι εκπρόσωποι σωματείων – Συνέχεια αύριο Πέμπτη, για 3η συνεχόμενη ημέρα, αλλά και την προσεχή Δευτέρα – Ενδιαφέρουσες προτάσεις και από τους Ολυμπιονίκες

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπροσώπων ερασιτεχνικών σωματείων, από κάθε γωνιά της χώρας, συνεχίστηκε για 2η συνεχόμενη ημέρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μαραθώνιος διάλογος του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τη βάση του αθλητικού οικοδομήματος, τα ερασιτεχνικά σωματεία του Μητρώου της ΓΓΑ, Ολυμπιονίκες και φορείς του αθλητισμού, με θέμα «Αθλητισμός 2021 – Συμπαίκτες στη Μεταρρύθμιση».

Οι άξονες της συζήτησης που εξελίσσεται από χτες, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, είναι:

> Προστασία των Ατομικών Δικαιωμάτων στον Αθλητισμό.

> Υιοθέτηση καλών πρακτικών και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

> Προτάσεις για την μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση του αθλητικού οικοδομήματος.

Η ανταπόκριση στην πρόσκληση ανοιχτού διαλόγου είναι τεράστια. Οι αιτήσεις για τοποθετήσεις στη σημερινή συζήτηση ξεπέρασαν τις 400 κι έτσι η τηλεδιάσκεψη θα συνεχιστεί όχι μόνο για 3η ημέρα, αύριο Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 15:30, αλλά και για την 4η ημέρα την προσεχή Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου στις 15:00. Κι εφόσον χρειαστεί, θα διοργανωθεί την προσεχή εβδομάδα κι άλλη τηλεδιάσκεψη, ώστε να μιλήσουν όσοι περισσότεροι εκπρόσωποι σωματείων γίνεται.

Στόχος είναι να κατατεθούν και να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις των σωματείων. Μέσα από τον διάλογο να προκύψει σύνθεση και συντονισμός δράσεων και πρωτοβουλιών, με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις για σεξουαλική, αλλά και κάθε άλλης μορφής βία, καθώς και καταχρήσεων εξουσίας στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Υπάρχει, φυσικά και η δυνατότητα για την κατάθεση προτάσεων γραπτώς στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">reformcampaign@gga.gov.gr. Ήδη, μάλιστα, ξεπερνούν τα 100 τα υπομνήματα που έχουν αποστείλει.

Την τηλεδιάσκεψη άνοιξε και πάλι ο Υφυπουργός Αθλητισμού ευχαριστώντας για την αθρόα συμμετοχή και έκανε λόγο για μια αμφίδρομη επικοινωνία και συνδιαμόρφωση του μέλλοντος του αθλητισμού που δεν είναι μόνο υπόθεση της Πολιτείας, αλλά ευθύνη όλων, αθλητών, παιδιών, γονέων, διοικήσεων, προπονητών, παραγόντων και αναφέρθηκε επιγραμματικά στην εξελισσόμενη αθλητική μεταρρύθμιση των τελευταίων 18 μηνών.

Τόνισε, μάλιστα, ο κ. Αυγενάκης ότι η μεταρρύθμιση δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον για τη νέα γενιά των αθλητών μέσω της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της δίκαιης εκπροσώπησης, της εξασφάλισης στην προσβασιμότητα.

Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς (και επικεφαλής της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ), αναφέρθηκε στη χρησιμότητας της ενότητας «Covid-19» στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ, όπου όλοι μπορούν να βρίσκουν επικαιροποιημένα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και κάθε άλλη χρηστική πληροφορία που αφορά στον αθλητισμό μας αυτή την περίοδο της πανδημίας.

Μεταξύ των Ολυμπιονικών που έλαβαν τον λόγο, πριν αυτός περάσει στα σωματεία, στην αρχή της 2ης ημέρας του ανοιχτού διαλόγου, ήταν οι Πύρρος Δήμας, Λευτέρης Πετρούνιας, Παύλος Καγιαλής, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Μούγιος, Πέτρος Γαλακτόπουλος, ενώ σύντομη τοποθέτηση έκανε ο Παραολυμπιονίκης Γιώργος Καπελάκης κ.ά.

Ενδιαφέρουσα ήταν η πρόταση που κατέθεσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Δημήτρης Μούγιος, για τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής, όπου θα μπορούν να γίνονται οι καταγγελίες και για γραμμή συμβουλευτικού χαρακτήρα που θα μπορεί να προσφεύγει ο καθένας από την αθλητική οικογένεια.

Μαζί του συμφώνησε ο Πύρρος Δήμας και έφερε ως παράδειγμα την πλατφόρμα SafeSport, που έχουν δημιουργήσει στις ΗΠΑ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επισήμανε την ανάγκη να τονίζεται συνεχώς η καλή πλευρά του αθλητισμού, η καθαρότητά του, με τις αξίες που διδάσκει και τα ιδεώδη που πρεσβεύει, ενώ ο Παύλος Καγιαλής εξήρε τη δυνατότητα που πλέον υπάρχει ώστε να ακούγεται δυνατά η φωνή των αθλητών, κάτι που έλειπε τόσα χρόνια.

Και σήμερα, όπως και χτες, τα «συγχαρητήρια» και τα «μπράβο» ήταν αρκετά, κατά τις τοποθετήσεις των σωματείων, τόσο για την απευθείας οικονομική ενίσχυσή τους μετά από τόσα χρόνια, όσο και για τη δημιουργία του Μητρώου, αλλά και για άλλες ενέργειες στήριξης που έχουν υλοποιηθεί από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Στον διάλογο συμμετέχουν, εκτός των χιλιάδων ερασιτεχνικών σωματείων του σχετικού Μητρώου της ΓΓΑ, οι Ολυμπιονίκες – μέλη του Συλλόγου τους και της Ένωσης Συμμετεχόντων σε ΟΑ, ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών, οι φορείς που απαρτίζουν το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υφυπουργείου Αθλητισμού «Ζήσε Αθλητικά» (ΕΟΕ, ΕΠΕ, ΔΟΑ, ΕΟΚΑΝ, Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, σύνδεσμοι αθλητών, τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού), οι επικεφαλής των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων απ’ όλη την Ελλάδα, οι Σύλλογοι Εργαζομένων στη ΓΓΑ και στις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.