Έφτασε στην Ιαπωνία η Ολυμπιακή φλόγα (vid)

Στην Ιαπωνία έφτασε η Ολυμπιακή φλόγα και πιο συγκεκριμένα στη βάση Ματσουσίμα πριν περιηγηθεί στην περιοχή Τοχόκου η οποία χτυπήθηκε από τσουνάμι και σεισμό.

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προετοιμασία ασφαλών Αγώνων», δήλωσε ο επικεφαλής του Τόκιο 2020 Γιοσίρο Μόρι στην τελετή στην αεροπορική βάση καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβολής λόγω κορονοϊού.

Μπορεί οι διοργανωτές να έχουν πει πολλές φορές πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά από 24 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου, όμως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τον Covid-19 να είναι σε πλήρη εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη. Άξιο αναφοράς είναι πως το αεροπλάνο με την φλόγα από την Ελλάδα έφτασε σχεδόν άδειο στο αεροδρόμιο.

Πλέον η φλόγα αναμένεται να περάσει πολλά από το διάσημα μέρη της Ιαπωνίας τις επόμενες 121 μέρες και κάποια από αυτά θα είναι ο Όρος Φούτζι, το Πάρκος Ειρήνης στη Χιροσμίμα και το κάστρο Κουμαμότο.

The Olympic flame has landed in Japan. #Tokyo2020

Olympic medallists Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.

With the #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH

