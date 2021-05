F1: To pit-stop του Μπότας διήρκησε 43 ώρες (vid)

To GP Μονακό αποτέλεσε το χειρότερο της Mercedes στη φετινή σεζόν της Formula 1. Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε μια φτωχή 7η θέση, ενώ ο Βάλτερι Μπότας εγκατέλειψε. Ως αποτέλεσμα, έχασε τη πρωτοπορία στο Πρωτάθλημα Οδηγών και Κατασκευαστών.

Η περίπτωση του Φινλανδού ήταν ιδιαίτερα παράξενη, καθώς το μπουλόνι του εμπρός δεξί τροχού είχε κολλήσει στη ζάντα. Το πρόβλημα ήταν πρωτοφανές, καθώς δεν είχε ξανά εγκατάλειψη η Mercedes λόγω μπουλονιού. Μέχρι και η Ferrari προσφέρθηκε να βοηθήσει, δίχως όμως επιτυχία. Το τι έγινε όμως με το μπουλόνι μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Το πρόβλημα ήταν τόσο σοβαρό, όπου μόνο στο εργοστάσιο μπορούσε να λυθεί. Η W12 επέστρεψε στη βάση στο Brackley όπου έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τους μηχανικούς. Συνολικά το pit-stop του Μπότας είχε διάρκεια 43 ώρες ή 157.020 δευτερόλεπτα.

Το 2021 αποτελεί το χειρότερο ξεκίνημα του Μπότας με την Mercedes, έχοντας μαζέψει μόλις 47 βαθμούς. Το 2020 μετά από πέντε αγώνες είχε 73 βαθμούς, ενώ το 2019 σε διάστημα επίσης πέντε αγώνων, είχε κατακτήσει 105.

Η Mercedes ανέβασε χαρακτηριστικά το βίντεο από τη στιγμή που το μπουλόνι αποκολλείται από τη ζάντα.

VB's car is back home. Cheers for all the helpful suggestions but we’ll take it from here! pic.twitter.com/41E4GDRbQh

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 27, 2021