Η κινηματογραφική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάο Πάουλο τα ξημερώματα της Κυριακής (14/3) έβγαλε... «λαβράκι». Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 300 ατόμων που παρά τους περιορισμούς για την αναχαίτιση του κορονοϊού συμμετείχαν σε παράνομο καζίνο.

Μεταξύ αυτών και ο 24χρονος επιθετικός της Φλαμένγκο, Γκαμπριέλ Μπαρμπόζα. Ο «Γκαμπιγκόλ», όπως είναι ευρύτερα γνωστός, αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες μετά από την κατάθεσή του.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος, ωστόσο, αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη. Δείτε το video:

Essa Madrugada a Força Tarefa esteve em uma festa clandestina dentro de um Cassino acreditem . E novamente diversos problemas e descaso com a Pandemia ,além do jogo ser proibido ,foi uma surpresa o que encontramos no local . @Policia_Civil @PMESP @mpsp_oficial @governosp pic.twitter.com/mOMXS3GOn4

