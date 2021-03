Ξεκάθαρα ξενερωμένος ο ΝτεΡόζαν με την απουσία του από το All Star: «Ας γελάσω με τις μα@@κιες» (pic)

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν δεν βρήκε θέση ούτε στο φετινό All Star Game, ούτε μετά τους τραυματισμούς και ήρθε η στιγμή που ξέσπασε. Ο Μάικ Κόνλεϊ πήρε την θέση του τραυματία Μπούκερ και αυτό δεν άρεσε στον ΝτεΡόζαν. Ο ηγέτης των Σπερς, ούτε μετά από όλα αυτά βρήκε θέση στους κορυφαίους και σίγουρα δεν του άρεσε αυτό.

«Φτάνεις σε ένα σημείο που απλά γελάς, με τις μα@@κίες», τουίταρε ο παίκτης και δεν είναι καθόλου χαρούμενος που τον σνόμπαραν τόσο πολύ. Οι Σπερς είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας και ομολογουμένως δεν κάνουν κακή σεζόν, με τον ΝτεΡόζαν να κάνει σίγουρα καλύτερη σεζόν από τον Κόνλεϊ, που τελικά επιλέχθηκε.

Gets to a point where you just gotta laugh at the bullshit!!

