Αντετοκούνμπο: Επιασε το ρεκόρ του Αμπντούλ-Τζαμπάρ (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι ήθελε και είχε κόντρα στους Κλίπερς 36 πόντους, 14 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 τάπες.

Ετσι έγινε ο πρώτος παίκτης των Μπακς, που σημειώνει σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια περισσότερους από 35 πόντους.

Κάτι ανάλογο είχε κάνει για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο του... 1973 ο Αμπντούλ Τζαμπάρ

With 36 PTS today, Giannis Antetokounmpo becomes the first @Bucks player with 35+ points in 4 straight games since Kareem Abdul-Jabbar in January of 1973. pic.twitter.com/NmK3Tx4WVh

