Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ κατάφερε να μη δώσει τη χαρά της νίκης στην ομάδα του Κονσεϊσάο.

Μετά το 0-0, είναι στο +10 από την Πόρτο κι έτσι η Σπόρτινγκ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος μόνο αν εκείνη το αποφασίσει.

Αν τελικά τα καταφέρει θα είναι το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και το 1ο μετά τη σεζόν 2001-2002.

Final do clássico no Dragão!

Porto e Sporting não vão para além de um empate sem golos. 1 ponto para cada lado num jogo com muito poucas oportunidades.

Liga NOS (#21) | FC Porto 0-0 Sporting CP#LigaNOS #FCPSCP pic.twitter.com/KeBobr5DOJ

— VSPORTS (@vsports_pt) February 27, 2021