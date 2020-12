Αντετοκούνμπο: «Να βρούμε τη λύση όταν το ματς κρίνεται στο τέλος» (vid)

Ήταν ένα περίεργο ματς. Ακολούθησε εκείνο της διάλυσης των Μαϊάμι Χιτ από τους Μιλγουόκι Μπακς. Είχε πολλά νεύρα, με τον τσακωμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον συμπαίκτη του Κρις Μίντλετον. Και την ήττα των Μπακς. Ο Giannis μίλησε για την επιμονή που πρέπει να δείξει η ομάδα του, αλλά και στον τρόπο που πρέπει να ανακαλύψουν, προκειμένου να είναι επίμονοι στο φινάλε των αγώνων.

«Έρχεται με το παιχνίδι. Όσο παίζουμε περισσότερο, τόσο πιο εύκολα θα το βρούμε. Προσπαθούμε γι' αυτό. Κάποιες φορές παίζουμε καλά, άλλες όχι. Κάποιες φορές τα σουτ μπαίνουν, κάποιες όχι. Παίζουμε τον τρόπο μας, παίζουμε ο ένας για τον άλλο. Όταν το κάνουμε αυτό, όλα θα πάνε καλά», εξήγησε ο Αντετοκούνμπο αναφορικά με τη «χημεία» των Μπακς.

Και συνέχισε: «Ήταν καλά τα σουτ που πήραμε, αλλά δεν μπήκανε. Ο κόουτς είναι οκ με τις επιλογές μας, οπότε όλα είναι καλά. Αμυντικά τα πήγαμε καλά. Αλλά οι Χιτ χειρίστηκαν την μπάλα καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν αποφασισμένοι να βελτιωθούνε. Είχαν ελεύθερα σουτ, τα έβαλαν. Αλλά και εμείς ήμασταν εκεί, ήμασταν ανταγωνιστικοί».

Για την αστοχία του Κρις Μίντλετον, ο MVP τόνισε: «Παίζουμε με τον Κρις 8 χρόνια μαζί, θα βάλει σουτ, θα χάσει σουτ, αλλά παίζει όμως όπως θέλει η ομάδα».

Ο Αντετοκούνμπο τόνισε ότι δίνει τα πάντα σε άμυνα και επίθεση και δεν κρατάει ενέργεια στο παρκέ και συνέχισε αναφορικά με το φινάλε των αγώνων: «Πρέπει να βρούμε τη λύση όταν το ματς κρίνεται στο τέλος. Να βρούμε ποιοι θα πάρουν τα σουτ. Και στην άμυνα πρέπει να προσπαθούμε πάντα. Αυτό φέρνει συνοχή».

Τέλος, ο Giannis αναφέρθηκε και στον ρόλο που έχει στο παιχνίδι των Μπακς: «Μου αρέσει να παίζω το μπάσκετ που θέλουμε, να δίνω χώρο στον Κρις (Μίντλετον) και στον Τζρου (Χόλιντεϊ). Είμαι κάτω από το καλάθι, συγκεντρώνω την προσοχή της άμυνας πάνω μου και οι συμπαίκτες μου έχουν περισσότερο χώρο να επιτεθούν».

"We're playing the right way. We play for one another. Whoever is feeling it, we try to give them the ball." pic.twitter.com/bq34meDqAO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2020