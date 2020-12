H 11η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Ελ Αραμπί πήρε ακόμα μια μπάλα στο σπίτι του (vid)

Ο παθιασμένος πανηγυρισμός του Κουρμπέλη στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, ο Ελ Αραμπί που πετυχαίνει ένα ακόμα χατ-τρικ και ο Τζόλης που συνεχίζει να κάνει την διαφορά.

Στην ενδέκατη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

