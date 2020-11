Όταν ο Λάρι Μπερντ συμπλήρωνε 20.000 πόντους! (vid)

Το κοινό στο «σπίτι» των Μπόστον Σέλτικς περίμενε υπομονετικά. Ο Λάρι Μπερντ πλησίαζε να... σπάσει το φράγμα των 20.000 πόντων. Το κατάφερε ολοκληρώνοντας το ματς με τους τότε Ουάσινγκτον Μπούλετς, με 21 πόντους.

Τη στιγμή που έφτασε στους 20.000 πόντους, το κοινό... εξερράγη! Και ο ίδιος το απόλαυσε, όταν πέρασε ως αλλαγή στον πάγκο.

Σε εκείνο το ματς, στις 30 Νοεμβρίου 1990, οι Σέλτικς είχαν επικρατήσει με 123-95. Ο Μπερντ ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας σκοράρει 21.791 πόντους.

On this day in 1990, Larry Bird scored his 20,000th career point in the @celtics' win over Washington! #NBAVault pic.twitter.com/wLQS2tgvCA

— NBA History (@NBAHistory) November 30, 2020