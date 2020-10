Δυο ώρες μετά την επίθεση μέσα στην εκκλησία Νοτρ Νταμ, στο κέντρο της Νίκαιας, στη νότiα Γαλλία, η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στην Αβινιόν ο οποίος νωρίτερα είχε απειλήσει περαστικούς με ένα μαχαίρι ενώ φώναζε «Αλάχου Άκμπαρ».

Αυτό μετέδωσε ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1.

BREAKING - France hit by terror wave on Prophet Mohamed’s birthday:

- beheadings in the church of Notre-Dame in #Nice

- stabbing attack on police officers in #Avignon

- knife attack on a security guard at the French embassy in Saudi Arabia

