11χρονος φίλαθλος προσέφερε στη Λούτον τα 70 ευρώ που είχε μαζέψει για να την ενισχύσει εν μέσω πανδημίας (pic)

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις ομάδες της Championship ήταν ιδιαίτερα βαριές οικονομικά λόγω της διακοπής της σεζόν και της συνέχισης με άδεια γήπεδα, αλλά για τη Λούτον υπάρχει ένα πλήρως καταρτισμένο πλάνο για την εξοικονόμηση χρημάτων. Και το δημιούργησε ένας 11χρονος φανατικός φίλος της, ο οποίος μέσω επιστολής πρότεινε τρόπους για να βοηθήσει ο ίδιος την αγαπημένη του ομάδα να ενισχυθεί στους δύσκολους καιρούς που διανύει.

Ο Ζακ Νιλ, μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά διέθεσε όλα τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει στον κουμπαρά του, 70 ευρώ (63 λίρες) συνολικά, σε μια κίνηση που συγκίνησε τον σκάουτερ της ομάδας, Μικ Χάρφορντ.

Αναλυτικά η επιστολή του 11χρονου εν δυνάμει football manager:

«Αγαπητή Λούτον Τάουν,

Το όνομά μου είναι Ζακ Νιλ, είμαι 11 χρονών και είμαι τεράστιος φαν της ομάδας. Η οικογένειά μου υποστηρίζει τη Λούτον και έχουμε ακόμη δύο κασκόλ από την ομολογουμένως κορυφαία στιγμή της ιστορίας μας: τον τελικό του Λίτλγουντς Καπ κόντρα στην Άρσεναλ το 1988. Αλλά γράφω για να σας πω ότι καταλαβαίνω τα οικονομικά προβλήματα που περνάτε, για αυτό και θα ήθελα να βοηθήσω με αυτές τις ιδέες συγκέντρωσης χρημάτων.

- Κάντε ένα κουίζ με τους παίκτες στο Zoom σχετικά με την θητεία τους στην ομάδα

- Πρόκληση από τον Ζακ στο Zoom, που θα προκαλώ εγώ τους παίκτες σε «γκελάκια»

- Συνέντευξη με τους παίκτες που θέλουν

-Δωρίστε όλα τα χρήματά μου

-Challenge σιωπής για 24 ώρες από εμένα με τη συνεργασία κάποιου σπόνσορα

-Να αποκρούσω 1000 σουτ

-Να φτιάξω ένα ραπ κομμάτι για τη Λούτον

-Να τρέξω ημι-μαραθώνιο

Είμαι κι εγώ τερματοφύλακας για αυτό και δεν τρέχω ιδιαίτερα, αλλά αυτό το τρέξιμο θα είναι για καλό σκοπό. Αν δεν θέλετε να το κάνω, όλα καλά».

Wow. Amazing gesture from Zac Neal a young LTFC fan. It brought a tear to my eye. Zac it’s so much appreciated from everyone at the football club. #COYH pic.twitter.com/EBTGxJLbqN

— Mick Harford (@Mickharford) June 6, 2020